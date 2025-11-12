PAK vs SL 1st ODI: रऊफ की रफ्तार, सलमान का वार… पहले वनडे में श्रीलंका पस्त; 36 साल बाद पाकिस्तान की धमाकेदार जीत

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। PAK vs SL 1st ODI: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 11 नवंबर (मंगलवार) को खेला गया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 रन से मात दी और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की।

मुकाबले में श्रीलंका को जीत के लिए 300 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन उसकी पूरी टीम निर्धारित 50 ओवर में 293 रन ही बना सकी। इस तरह पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका को पहले वनडे में 6 रन से हराया। पाकिस्तान की जीत के रियल हीरो सलमान आगा रहे और हारिस रऊफ रहे, जिन्होंने मैच में शानदार प्रदर्शन कर हर किसी का दिल जीत लिया।

PAK vs SL 1st ODI: पाकिस्तान ने श्रीलंका को धोया दरअसल, पाकिस्तान (PAK vs SL 1st ODI) के खिलाफ श्रीलंकाई टीम के कप्तान चरिथ असलंका (Charith Asalanka) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 299 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम के लिए सैम अयूब और फखर जमान ने पारी का आगाज किया।

सैम 14 गेंदों का सामना करते हुए 6 रन बनाकर सस्ते में आउट हुए। वहीं, फखर ने 55 गेंदों का सामना करते हुए 32 रन की पारी खेली, जिसमें दो चौके और 1 छक्का शामिल रहा। बाबर आजम ने मैच में 51 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौकों की मदद से 29 रन बनाए। उन्हें वानिंदु हसरंगा ने बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखाई। विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने मैच में 5 ही रन बनाए और उन्हें भी हसरंगा ने एलबीडब्ल्यू आउट किया।

सलमान आगा ने जड़ा शतक पाकिस्तान की टीम के लिए सलमान आगा (Salman Agha) ही शतकीय पारी खेल पाए। सलमान ने 87 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौकों की मदद से नाबाद 105 रन की पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 120 का रहा। उनके अलावा हुसैन तलत ने 62 रन की पारी खेली। मोहम्मद नवाजभी 36 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं, श्रीलंकाई टीम की ओर से असीथा फर्नांडो ने दो विकेट, जबकि दुश्मन्था चमीरा ने एक विकेट लिया।

इसके जवाब में 300 रन का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम के लिए पथुम निसांका और कामिल मिशारा ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन ये दोनों हारिस राऊफ (Haris Rauf) से बच नहीं सकें। पथुम ने मैच में 29 रन बनाए, जबकि कामिल ने 38 रन की पारी खेली। विकेटकीपर कुशाल मेंडिस मैच में अपना खाता तक नहीं खोल पाए।

उन्हें हारिस राऊफ ने गोल्डन डक पर आउट किया। सदीरा समरविक्रम ने मैच में 39 रन की पारी खेली और कप्तान चरिथ असलंका ने 32 रन बनाकर टीम की पारी को संभालने का प्रयास किया। जनिथ लियानागे ने 28 रन बनाए। वानिन्दु हसरंगा ने मैच में 52 गेंदों का सामना करते हुए 59 रन बनाए, लेकिन श्रीलंकाई टीम 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 293 रन ही बना सकें। पाकिस्तान की ओर से हारिस रऊफ ने 4 विकेट लिए। उनके अलावा नसीम शाह और फहीम अशरफ को दो-दो सफलता मिली। मोहम्मद नवाज के खाते में एक विकेट आया।

PAK vs SL 1st ODI: 36 साल बाद पाकिस्तान की धमाकेदार जीत बता दें कि लगातार तीन जीत के बाद श्रीलंका की यह पहली (PAK vs SL 1st ODI) हार रही और इस साल 11 एकदिवसीय मैचों में उनकी चौथी हार है।