Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तानी क्रिकेटर Naseem Shah के घर पर 5 युवकों ने की अंधाधुंध फायरिंग, परिवार का ऐसा है हाल

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 11:29 AM (IST)

    Naseem Shah: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह के घर पर फायरिंग के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह घटना सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा स्थित उनके घर पर हुई, जिससे खिड़कियों और गेट को नुकसान पहुंचा। हमले के समय नसीम का परिवार घर पर था, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने घर की सुरक्षा बढ़ा दी है और जांच जारी है।   

    prefferd source google
    Hero Image

    पाकिस्तानी क्रिकेटर Naseem Shah के घर पर 5 युवकों ने की अंधाधुंध फायरिंग﻿

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Naseem Shah:पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह के घर पर फायरिंग करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह वारदात नसीम शाह के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लोअर दीर इलाके में स्थित घर पर सोमवार यानी 10 नवंबर 2025 की सुबह हुई। इस घटना में उनके घर पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई गईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सामने आई रिपोर्ट के जरिए ये पता चला है कि जिस समय नसीम के घर पर हमला हुआ, उस वक्त उनका परिवार घर पर ही था। इस हमले से उनके घर की खिड़कियों, पार्किंग एरिया और मेन गेट को नुकसान पहुंचा है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नसीम के छोटे भाई हुनेन शाह और उबैद शाह उस समय घर पर थे या नहीं।

    पांच युवकों को किया गया गिरफ्तार

    नसीम शाह (Naseem Shah News) के घर पर फायरिंग करने वाले 5 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ जारी है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने नसीम शाह के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। ये जानकारी मिली है कि इस हमले के दौरान परिवार के किसी भी सदस्य को चोट नहीं लगी है। युवकों ने नसीम के घर के गेट पर गोलियां चलाईं।

    इस घटना के बाद नसीम के पिता पुलिस अधिकारियों से मिले और इस मामले पर बातचीत की। ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना ने वनडे सीरीज के लिए नसीम शाह की योजनाओं पर कोई असर नहीं डाला है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में पाकिस्तान की तरफ से खेलने के लिए पूरी तरह से उपलब्ध होंगे और साथ ही जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ टी20 ट्राई सीरीज में भी शामिल होंगे।

    PAK vs SL: आज खेला जाएगा पाकिस्तान-श्रीलंका का पहला वनडे मैच

    पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज (PAK vs SL 1st ODI Match) का पहला मैच खेलने उतरेगी। पहला वनडे मैच आज रावलिंपडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। बाकी दो वनडे मैच भी इसी वेन्यू पर खेले जाने हैं। दूसरा वनडे मैच 13 नवंबर और तीसरा 15 नवंबर को खेला जाएगा। इसके बाद एक टी-20 त्रिकोणीय सीरीज भी खेली जाएगी, जिसमें जिम्बाब्वे भी शामिल है। 

    यह भी पढ़ें- PAK vs SL 1st ODI Live Streaming: जियो हॉटस्टार पर नहीं तो फ्री में कहां देखें पाकिस्तान बनाम श्रीलंका का पहला वनडे मैच?

    यह भी पढ़ें- PAK vs SA: वनडे सीरीज में रहे फ्लॉप, फिर भी एक बड़ा रिकॉर्ड बना गए बाबर आजम; स्पेशल क्लब में मारी एंट्री