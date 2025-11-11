पाकिस्तानी क्रिकेटर Naseem Shah के घर पर 5 युवकों ने की अंधाधुंध फायरिंग, परिवार का ऐसा है हाल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Naseem Shah:पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह के घर पर फायरिंग करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह वारदात नसीम शाह के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लोअर दीर इलाके में स्थित घर पर सोमवार यानी 10 नवंबर 2025 की सुबह हुई। इस घटना में उनके घर पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई गईं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सामने आई रिपोर्ट के जरिए ये पता चला है कि जिस समय नसीम के घर पर हमला हुआ, उस वक्त उनका परिवार घर पर ही था। इस हमले से उनके घर की खिड़कियों, पार्किंग एरिया और मेन गेट को नुकसान पहुंचा है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नसीम के छोटे भाई हुनेन शाह और उबैद शाह उस समय घर पर थे या नहीं।

पांच युवकों को किया गया गिरफ्तार नसीम शाह (Naseem Shah News) के घर पर फायरिंग करने वाले 5 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ जारी है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने नसीम शाह के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। ये जानकारी मिली है कि इस हमले के दौरान परिवार के किसी भी सदस्य को चोट नहीं लगी है। युवकों ने नसीम के घर के गेट पर गोलियां चलाईं।

इस घटना के बाद नसीम के पिता पुलिस अधिकारियों से मिले और इस मामले पर बातचीत की। ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना ने वनडे सीरीज के लिए नसीम शाह की योजनाओं पर कोई असर नहीं डाला है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में पाकिस्तान की तरफ से खेलने के लिए पूरी तरह से उपलब्ध होंगे और साथ ही जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ टी20 ट्राई सीरीज में भी शामिल होंगे।