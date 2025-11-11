PAK vs SL 1st ODI Live Streaming: जियो हॉटस्टार पर नहीं तो फ्री में कहां देखें पाकिस्तान बनाम श्रीलंका का पहला वनडे मैच?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Pakistan vs Sri Lanka 1st ODI Live Streaming: पाकिस्तान क्रिकेट टीम और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज आज यानी 11 नवंबर से होना है। पाकिस्तान की टीम ने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-1 से वनडे सीरीज जीती और अब उनकी निगाहें श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज (PAK vs SL 1st ODI) जीतने पर होगी। पाकिस्तान की टीम की कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी के पास है, जो दूसरी होम सीरीज में टीम को जीत दिलाना चाहेंगे।

बता दें कि साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में हराने से पहले पाकिस्तान की एकदिवसीय फॉर्म खराब थी, क्योंकि 'मैन इन ग्रीन' को न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ द्विपक्षीय एकदिवसीय सीरीज में हार झेलनी पड़ी थी और ट्राई सीरीज के फाइनल में भी उन्हें कीवी टीम से हार का सामना करना पड़ा था।

उस पाकिस्तानी टीम की कप्तानी मोहम्मद रिज़वान ने की थी, जहां चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल के लिए भी क्वालीफाई करने में पाकिस्तान टीम नाकाम रही थी, जिसके बाद कप्तानी में बदलाव किया गया। ऐसे में जानते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका का पहला वनडे मैच फैंस फ्री में कैसे देख सकते हैं?

PAK vs SL 1st ODI Live Streaming कब और कहां खेला जाएगा पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (PAK vs SL 1st ODI) का पहला वनडे मैच? पाकिस्तान बनाम श्रीलंका का पहला वनडे मैच 11 नवंबर 2025 को पाकिस्तान के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

कितने बजे से खेला जाएगा पाकिस्तान बनाम श्रीलंका का पहला वनडे मैच? पाकिस्तान बनाम श्रीलंका का पहला वनडे मैच 11 नवंबर को दोपहर 3 बजे से खेला जाना है। कितने बजे उछलेगा पाकिस्तान बनाम श्रीलंका का पहला वनडे मैच? पाकिस्तान बनाम श्रीलंका का पहला वनडे मैच का टॉस 2 बजकर 30 मिनट पर होगा। कहां देख सकते हैं पाकिस्तान बनाम श्रीलंका का पहला वनडे मैच? पाकिस्तान बनाम श्रीलंका का पहला वनडे मैच भारत में टीवी पर टेलीकास्ट नहीं होगा, जबकि इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैंस स्पोर्ट्स टीवी के यूट्यूब चैनल पर भारत में देख सकते हैं।