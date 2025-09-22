PAK vs SL Free Live Streaming: पाकिस्तान-श्रीलंका के लिए ‘करो या मरो’ मुकाबला, यूं फ्री में उठाए सुपर-4 मैच का लुत्फ

PAK vs SL Free Live Streaming एशिया कप 2025 के सुपर-4 में पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला 23 सितंबर को होगा। दोनों टीमों को अपने पहले मैच में हार मिली है जिससे दोनों के लिए ये मैच काफी है। बता दें कि पाकिस्तान को भारत से हार मिली जबकि श्रीलंका को बांग्लादेश ने उलटफेर का शिकार बनाया। अब दोनों टीमें फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए संघर्ष करेंगी।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। PAK vs SL Free Live Streaming: एशिया कप 2025 सुपर-4 का तीसरा मैच 23 सितंबर को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाना है। यह मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान की टीम और श्रीलंकाई टीम दोनों के लिए ये मैच जीतना बेहद ही जरूरी होगा, क्योंकि दोनों ने सुपर-4 में अपने शुरुआती मैच में हार का सामना किया है। पाकिस्तान को भारतीय टीम ने 6 विकेट से मात दी, जबकि श्रीलंकाई टीम को बांग्लादेश ने हराकर बड़ा उलटफेर किया। अब दोनों ही टीमों को एशिया कप 2025 फाइनल की रेस में बने रहना है तो ये मैच जीतना ही होगा। ऐसे में जानते हैं फैंस कैसे, कहां पाकिस्तान-श्रीलंका का लाइव मैच फ्री में देख सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

PAK vs SL Free Live Streaming की डिटेल्स पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 का तीसरा मैच कहां खेला जाएगा? पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 का तीसरा मैच अबूधाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेल जाएगा।

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 का तीसरा मैच कितने बजे शुरू होगा? पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 का तीसरा मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। वहीं टॉस आधा घंटे पहले 7:30 बजे होगा।

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 के तीसरा मुकाबले को टीवी पर कैसे देख सकते हैं? पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 के तीसरा मुकाबले को टीवी पर सोनी स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 के तीसरे मुकाबले को मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं? पाकिस्तान और श्रीलंका (PAK Vs SL Free Live Streaming) के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 के तीसरे मुकाबले को मोबाइल पर सोनी लिव एप पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैच से जुड़ी हर अपडेट आप दैनिक जागरण की बेवसाइट पर पढ़ सकते हैं।

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 का मैच फ्री में कैसे देखें? पाकिस्तान और श्रीलंका (Where to Watch PAK vs SL Live for Free) का मैच अगर आपको फ्री में देखना है तो अगर आप जियो यूजर हैं तो फोन रिचार्ज प्लान के साथ सोनी लिव का एक्सिस पा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने 175 रुपये का प्लान खरीदा, जो कि 28 दिन के लिए होगा और इसमें आपको 10 GB डेटा के साथ 10 ओटीटी ऐप का भी एक्सिस मिलेगा, जिसमें सोनी लिव भी शामिल हैं।