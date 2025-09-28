IND vs PAK: नो हैंडशेक-भड़काऊ इशारे से भी कुछ बड़ा होगा, फाइनल में पाकिस्तान की बेइज्जती के लिए मास्टर प्लान तैयार!

एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें पहली बार आज भिड़ेंगी। इस मौजूदा टूर्नामेंट में भारत का पाकिस्तान पर पलड़ा भारी है जहां उन्होंने दो बार पाक टीम को हराया है। वहीं इस बार दोनों टीमें जब भी मैच खेलने उतरी तो दोनों ही बार कुछ-न-कुछ विवाद देखने को मिले। अब फाइनल से पहले रिपोर्ट्स सामने आई है जिसके अनुसार पाकिस्तान की फिर बेइज्जती होनी है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs PAK Final: एशिया कप 2025 का फाइनल मैच आज भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ ही घंटे बाद दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। ये एशिया कप के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जब भारत-पाकिस्तान की टीमें एक-दूसरे का आमना-सामना फाइनल में करेगी। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को दो बार इससे पहले धूल चटाई है।

वहीं, इस बार तो भारत-पाक मैच के बीच कई कंट्रोवर्सी देखने को मिली। फिर बात चाहे नो हैंडशेक (No Handshake Controversy) की हो या फिर भड़काऊ इशारा करने की, लेकिन अब फाइनल मैच में भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान को बेइज्जत करने का मास्टर प्लान बना रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर टीम इंडिया एशिया कप का खिताब जीतती है तो पाकिस्तान को वह एक बड़ा जख्म देगी।

IND vs PAK Final में भी पाकिस्तान की होगी बेइज्जती! दरअसल, भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK Final) की टीमें एशिया कप फाइनल में एक-दूसरे से आज टकराएंगे, लेकिन खिताबी मैच से पहले ये रिपोर्ट सामने आई कि दोनों टीमों के कप्तान सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा फाइनल से पहले ट्रॉफी के साथ फोटोशूट नहीं करवाएंगे।

बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं जब एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के मैच में कोई विवाद खड़ा हुआ हो। इससे पहले 14 सितंबर को भारत ने जब पाकिस्तान को हराया था तब पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बिना हाथ मिलाए सूर्या की टीम ड्रेसिंग रूम चले गई थी, जिससे नाराज होकर पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट की तक शिकायत दर्ज कर दी थी।

भारत ने जीता खिताब तो मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे ट्रॉफी कप्तान? इसके बाद 21 सितंबर को दोनों टीमें (India vs Pakistan Asia Cup 2025) जब सुपर-4 स्टेज में एक-दूसरे के सामने आई तब मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भड़काऊ इशारे किए और दोनों टीमों के बीच तकरार देखने को मिली। अब फाइनल मैच से पहले मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय टीम ने एक प्लान बनाया है कि खिताब अगर जीत जाती है तो कप्तान सूर्यकुमार यादव ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे।