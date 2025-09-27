Asia Cup 2025 Final एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबाल अब से कुछ घंटों बाद ही शुरू हो जाएगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्‍टेडियम में रविवार को भारत और पाकिस्‍तान के बीच खिताबी जंग देखने का मिलेगी। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। मैच से पहले पाकिस्‍तान के पूर्व कप्‍तान बाबर आजम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है।

टी20 से बाहर चल रहे बाबर पाकिस्‍तान के पूर्व कप्‍तान बाबर आजम और मोहम्‍मद रिजवान फिलहाल टी20 सेटअप से बाहर चल रहे हैं। क्रिकेट पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार, एशिया कप 2025 के ग्रुप स्टेज मैच और सुपर 4 मैच में भारत से हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम को टीम में शामिल करना चाहता था।

हालांकि, एशिया कप 2025 के आयोजकों ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया और कहा कि किसी खिलाड़ी को टूर्नामेंट के बीच में टीम में तभी शामिल किया जा सकता है जब टीम का कोई मौजूदा सदस्य चोटिल हो। बाबर आजम ने आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच दिसंबर 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था।

बाबर की हो सकती वापसी रिपोर्ट के मुताबिक, "दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए बाबर आजम की वापसी हो सकती है। बैटिंग ऑर्डर के लगातार फेल होने के कारण एक सीनियर बल्लेबाज की कमी खल रही है। कप्तान और खिलाड़ी के रूप में सलमान अली आगा की भूमिका पर फैसला एशिया कप के बाकी मैचों में उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।"

भारत के खिलाफ हाल ही में मिली दो हार के बाद पीसीबी अधिकारियों ने बाबर आजम को टीम में वापस लाने का निर्देश दिया है। कुछ दिन पहले इस सीनियर बल्लेबाज को एशिया कप के लिए यूएई भेजने का भी फैसला किया गया था, लेकिन आयोजकों ने बोर्ड को स्पष्ट कर दिया था कि जब तक कोई खिलाड़ी चोटिल न हो टीम में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।