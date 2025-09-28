एशिया कप 2025 में लगातार तीसरा रविवार होगा जब भारत और पाकिस्‍तान टीम के बीच टक्‍कर देखने को मिलेगी। 14 सितंबर को ग्रुप स्‍टेज और 21 सितंबर को सुपर-4 में पाकिस्‍तान को हराने के बाद भारतीय टीम अब फाइनल में भी जीत दर्ज करना चाहेगी। एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्‍तान के बीच निर्णायक मैच खेला जा रहा है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 में लगातार तीसरा रविवार होगा जब भारत और पाकिस्‍तान टीम आमने-सामने होगी। 14 सितंबर को ग्रुप स्‍टेज और 21 सितंबर को सुपर-4 में पाकिस्‍तान को पटखनी देने के बाद भारतीय टीम अब फाइनल में भी जीत के इरादे से उतरेगी। भले ही एशिया कप 41 साल से चल रहा हो पर यह पहला मौका होगा जब भारत और पाकिस्‍तान फाइनल खेलेंगे।

ऐसे में फैंस को रविवार को वार, प्रहार और जीत-हार के साथ ढेर सारा रोमांच देखने को मिलेगा। भारत की नजर जहां पड़ोसी मुल्‍क को तीसरी बार धूल चटाने की है तो वहीं पाकिस्‍तान 2 हार का बदला लेने को बेताव है। फाइनल से पहले फैंस जानना चाहते हैं कि एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम करने वाली टीम को कितनी प्राइस मनी मिलेगी। साथ ही हारने वाली टीम के हाथ खाली रहेंगे या उन्‍हें भी कुछ मिलेगा।

प्राइज नहीं में हुआ इजाफा एशिया कप पिछली बार 2023 में वनडे फॉर्मेट में खेला गया था। तब फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराकर ट्रॉफी जीती थी। उस समय प्राइस मनी 1.25 करोड़ थी। इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। फॉर्मेट बदलने के साथ ही प्राइज मनी में भी इजाफा हुआ है।

रिपोर्टों के अनुसार, इस बार चैंपियन टीम को 2.6 करोड़ रुपये (लगभग 300,000 अमेरिकी डॉलर) की भारी-भरकम राशि मिलेगी। यह पिछले सीजन की तुलना में 50% अधिक है। जबकि उपविजेता को 150,000 अमेरिकी डॉलर मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

अन्‍य पुरस्‍कार भी दिए जाएंगे टीम पुरस्कारों के साथ-साथ व्यक्तिगत खिलाड़ी पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इनमें मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज शामिल हैं। 2023 में कुलदीप यादव को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द सीरीज चुना गया था और उन्हें 15,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 12 लाख रुपये) मिले थे।