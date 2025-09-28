Language
    Asia Cup 2025 Final: बायकॉट का उतरा भूत, थियेटर में देख पाएंगे भारत और पाकिस्तान की टक्‍कर

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 01:34 PM (IST)

    Asia Cup 2025 Final भारत और पाकिस्तान टीम आज एशिया कप 2025 के फाइनल में टकराएंगे। टूर्नामेंट में यह लगातार तीसरा संडे होगा जब इन दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच टक्‍कर होगी। ग्रुप स्‍टेज में भारत ने पाकिस्‍तान को 7 विकेट से रौंदा। सुपर-4 में सूर्यकुमार यादव की कप्‍तानी वाली टीम ने सलमान आगा की टीम को 6 विकेट से शिकस्‍त दी।

    तीसरी जीत पर होगी भारत की नजर। इमेज- एक्‍स

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान टीम आज एशिया कप 2025 के फाइनल में आमने-सामने होंगी। टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में दोनों टीम पहली बार फाइनल में टकराएंगी। टूर्नामेंट में यह लगातार तीसरा संडे होगा जब इन दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच भिड़ंत देखने को मिलेगी। ग्रुप स्‍टेज में भारत ने पाकिस्‍तान को 7 विकेट से रौंदा था। इसके बाद सुपर-4 में सूर्यकुमार यादव की कप्‍तानी वाली टीम ने सलमान आगा की टीम को 6 विकेट से शिकस्‍त दी।

    जमकर हो रहा था विरोध

    एशिया कप शुरू होने और भारत-पाकिस्‍तान के बीच 14 सितंबर को होने वाले मैच से पहले तक इसका जमकर विरोध हो रहा था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर लोगों में गुस्‍सा था। ऐसे में लोग भारत-पाकिस्‍तान मैच का बायकॉट कर रहे थे। हालांकि, फाइनल आते-आते बायकॉट का भूत उतर गया है। इतना ही नहीं नौबत तो यहां तक आ गई है कि अब फाइलन मैच को भारत में 100 से ज्‍यादा सिनेमाघरों में लाइव दिखाया जाएगा। फैंस में मुकाबले को लेकर काफी उत्‍साह है।

    सिनेमाघरों में होगा सीधा प्रसारण

    भारत की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर आईनॉक्स ने घोषणा की है कि एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) और ITW यूनिवर्स के साथ साझेदारी में, भारत-पाकिस्तान फाइनल का देशभर के 100 से ज्‍यादा सिनेमाघरों में सीधा प्रसारण किया जाएगा। पीवीआर आईनॉक्स में इनोवेशन फिल्‍म मार्केटिंग और डिजिटल प्रोग्रामिंग के प्रमुख विशेषज्ञ, आमिर बिजली ने इंडिया टुडे से कहा, "एशिया कप 2025 के प्रसारण ने हमें दिखाया है कि क्रिकेट हमारे दर्शकों को कितनी गहराई से जोड़ता है।"

    उन्‍होंने कहा, "14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान मुकाबले के दौरान का माहौल बेहद रोमांचक था, कुछ शहरों में सिनेमाघरों में 80-90% तक दर्शक मौजूद थे। फैंस तालियां बजा रहे थे और हर पल को एक साथ जी रहे थे, बिल्कुल स्टेडियम की तरह। ITW यूनिवर्स और एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ हमारी साझेदारी के जरिए हम 100 से ज्‍यादा सिनेमाघरों में लाइव, विज्ञापन-मुक्त, स्टेडियम-टू-स्क्रीन अनुभव प्रदान कर पा रहे हैं।"

    दोनों देशों के बीच तनााव

    टूर्नामेंट से पहले पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद सीमा पार से हुई गोलीबारी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ गया था। भारत ने जवाबी कारईवाई में ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। कई फैंस ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैचों का बहिष्कार करने की अपील की थी। भारत-पाकिस्‍तान मैच के दौरान भी तनाव साथ नजर आया है। भारतीय टीम ने पाकिस्‍तानी प्‍लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया। मैच के बाद सूर्या ने जीत जवानों को समर्पित की।

    इतना ही नहीं भारत और पाकिस्तान के बीच मैच अपने साथ एक बड़ा ड्रामा भी लेकर आए हैं। भारत ने क्रिकेट के मैदान पर बढ़त तो बनाए रखी है, लेकिन उसने अपने पाकिस्तानी समकक्षों से हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया है। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी पहलगाम के पीड़ितों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। पाकिस्तानी बैटर साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ ने मैच के दौरान विवादास्पद जश्न और इशारे किए। फरहान को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, जबकि रऊफ और सूर्यकुमार पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने जुर्माना लगाया।

