IND vs PAK Playing 11: इंजरी के साये में पाकिस्तान को परास्त करने उतरेगी भारतीय टीम, प्लेइंग 11 में 2 बदलाव तो तय
एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को ग्रुप स्टेज में 7 विकेट और सुपर-4 में 6 विकेट से हराने के बाद अब भारतीय टीम फाइनल में मैन इन ग्रीन से टकराएगी। रविवार को दुबई में फाइनल मैच खेला जाएगा। सुपर-4 के आखिरी मैच में शुक्रवार को श्रीलंका को हराने के बाद शनिवार को भारतीय टीम आराम करेगी और खुद को निर्णायक मैच के लिए तरोताजा रखना चाहेगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को ग्रुप स्टेज और सुपर-4 में मात देने के बाद अब भारतीय टीम फाइनल में फिर से पड़ोसी मुल्क के साथ टकराने के लिए तैयार है। रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जाएगा। सुपर-4 के आखिरी मैच में शुक्रवार को श्रीलंका को हराने के बाद शनिवार को भारतीय टीम आराम करेगी और खुद को निर्णायक मैच के लिए तरोताजा रखना चाहेगी।
इंजरी ने बढ़ाई टेंशन
फाइनल मैच से पहले इंजरी ने भारतीय टीम मैनेजमेंट की टेशन बढ़ा रखी है। श्रीलंका के खिलाफ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और बेहतरनी फॉर्म में चल रहे ओपनर अभिषेक शर्मा तकलीफ में नजर आए थे। ऐसे में दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान छोड़ दिया था। हालांकि, पूरी संभावना है कि ये दोनों प्लेयर रविवार को दुबई के मैदान पर खेलते नजर आएंगे। इस बीच आइए जानते हैं कि फाइनल में भारत की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है।
शर्मा से होगी शतक की उम्मीद
ओपनिंग जोड़ी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पारी का आगाज करते नजर आएंगे। 6 मैच में बल्ले से तबाही मचाने वाले शर्मा से फाइनल में भी बड़ी पारी की उम्मीद होगी। वह अब तक खेले 6 मैच की 6 पारियों में 51.50 की औसत और 204.64 के शानदार स्ट्राइक रेट से 309 रन बना चुके हैं। नंबर 3 पर कप्तान सूर्यकुमार यादव उतर सकते हैं। स्काई को फाइनल में बड़ी पारी खेलना होगा। पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 47 रन की पारी को छोड़ दें तो उसके अलावा स्काई फीके ही रहे हैं।
मिडिल ऑर्डर पर होगी जिम्मेदारी
नंबर 4 पर तिलक वर्मा नजर आ सकते हैं। फाइलन से पहले श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 49 रन की पारी खेलकर उन्होंने लय प्राप्त की। 5 नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को उतारा जा सकता है। संजू ने पिछले मैच में 39 रन की अहम पारी खेली। अगर टॉप ऑर्डर फेल होता है तो संजू पर अहम जिम्मेदारी होगी।
दुबे-बुमराह की होगी वापसी
टीम में शिवम दुबे की वापसी हो सकती है। श्रीलंका के खिलाफ उन्हें आराम दिया गया था। इसके अलावा टीम में अन्य 2 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल हो सकते हैं। हालांकि, इजरी पर अभी फाइनल अपडेट आना बाकि है। अगर पांड्या बाहर होते हैं तो भारत या तो 1 गेंदबाज को मौका दे सकता या फिर 1 बल्लेबाज को।
तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की भी वापसी होगी। श्रीलंका के खिलाफ पिछला मैच वह नहीं खेले थे। ऐसे में हर्षित राणा को मौका दिया गया था। टीम में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती स्पिन डिपार्टमेंट की बागडोर संभाले नजर आएंगे। हालांकि, भारतीय स्पिनर्स को मिडिल ऑर्डर में विकेट चटकाने होंगे। कुलदीप अब तक खेले 6 मैच में 13 शिकार कर चुके हैं। वहीं वरुण को 5 मैच में 5 सफलताएं ही प्राप्त हुई हैं।
भारत की संभावित प्लेइंग 11
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती।
भारतीय टीम
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह।
