Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    न्यूजीलैंड को लगा तगड़ा झटका, टी20 वर्ल्ड कप से पहले चोटिल हुए तूफानी गेंदबाज का खेलना हुआ मुश्किल

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 09:11 AM (IST)

    न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की चाहत अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप जीतने की है और इसके लिए वह पूरी तैयारी के साथ उतरेगी, लेकिन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबान ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की टेंशन में हुआ इजाफा

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में अगले महीन से शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप-2026 से पहले न्यूजीलैंड की टेंशन बढ़ गई है। टीम के स्टार गेंदबाज को चोट लग गई है। टीम के तूफानी गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को आईएलटी20 में गेंदबाजी करते हुए चोट लग गई थी जिसके कारण वह मैच पूरा नहीं कर सके और मैदान छोड़कर चले गए। इसी चोट के चलते उनका वर्ल्ड कप में खेलना मुश्किल दिख रहा है।

    फर्ग्यूसन इस लीग में डेजर्ट वाइपर्स के लिए खेल रहे थे। 21 दिसंबर को एमआई अमिरात के खिलाफ टीम का मैच था और तभी फर्ग्यूसन को पिंडली में चोट लगी जिसके कारण वह तीन गेंद फेंककर ही बाहर चले गए। इस चोट के कारण फर्ग्यूसन बिग बैश लीग में भी नहीं खेल पाएंगे। इसी के साथ उनके टी20 वर्ल्ड कप में खेलने पर संशय बना हुआ है।

    फ्रेंचाइजी ने दी जानकारी

    डेजर्ट वाइपर्स ने फर्ग्यूसन की जगह पाकिस्तान के उस्मान तारिक को टीम में चुना था और इंग्लैंड के सैम करन ने कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली थी। फर्ग्यूसन को बीबीएल में सिडनी थंडर के लिए खेलना था, लेकिन फ्रेंचाइजी ने जानकारी दी है कि वह चोट के कारण अब लीग का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। सिडनी थंडर के जनरल मैनेजर ट्रेंट कोपलैंड ने इसे लेकर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए बताया, "हम इस बात से दुखी हैं कि लॉकी फर्ग्यूसन हमारे साथ इस सीजन नहीं होंगे। वह सिर्फ 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी नहीं करते बल्कि वह क्रिकेट की दुनिया में मौजूद शानदार इंसान भी हैं। वह हमारी टीम में काफी कुछ लेकर आते। वर्ल्ड कप से पहले हम फर्ग्यूसन के जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं।"

    न्यूजीलैंड को बढ़ी टेंशन

    लॉकी का बीबीएल से चोट के चलते बाहर होना न्यूजीलैंड के लिए भी चिंता की बात है। वर्ल्ड कप में एक महीने का समय बचा है और अगर इससे पहले फर्ग्यूसन मैच फिट नहीं हो पाते हैं तो फिर न्यूजीलैंड के लिए इसकी भरपाई करना मुश्किल होगा। फर्ग्यूसन के पास भारतीय पिचों पर खेलने का अनुभव है। वह लगातार आईपीएल खेलते रहे हैं। वह वर्ल्ड कप में टीम के गेंदबाजी आक्रमण की बागडोर संभालने वाले थे। अभी तक उनके वर्ल्ड कप खेलने को लेकर स्थिति साफ नहीं हुई है।

    यह भी पढ़ें- T20 World Cup 2026 के लिए पाकिस्‍तान ने अंतरिम टीम सौंपी, 15 फरवरी को भारत से होगी टक्‍कर

    यह भी पढ़ें- IND vs NZ ODI Series: हार्दिक पांड्या को भारतीय स्‍क्वॉड में क्‍यों नहीं मिला मौका? BCCI ने बताई इसके पीछे की सही वजह