    637 विकेट और 18 साल का करियर... न्यूजीलैंड के खूंखार गेंदबाज ने किया संन्यास का एलान; भारत दौरे पर नहीं हुआ था सेलेक्ट

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 08:51 AM (IST)

    Doug Bracewell Retirement: न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर डग ब्रेसवेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का एलान कर दिया है। चोट के चलते उन्होंने यह अ ...और पढ़ें

    Hero Image

    Doug Bracewell Retirement: डग ब्रेसवेल ने लिया संन्यास

    स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। न्यूजीलैंड क्रिकेट के अनुभवी ऑलराउंडर डग ब्रेसवेल ने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने का एलान कर दिया है। 35 साल के ब्रेसवेल पिछले कुछ समय से चोट से परेशान चल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने यह फैसला लिया।

    अपने करियर में उन्होंने न्यूजीलैंड को कई ऐतिहासिक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कीवी टीम के लिए आखिरी टेस्ट मैच साल 2023 में खेला था।

    Doug Bracewell Retirement: डग ब्रेसवेल ने लिया संन्यास

    डग ब्रेसवेल (New Zealand All Rounder Doug Bracewell Retirement) ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 28 टेस्ट, 21 वनडे और 20 टी20 मैच खेले है। उनके करियर का सबसे यादगार पल दिसंबर 2011 में होबार्ट टेस्ट रहा, जब उन्होंने सिर्फ अपने तीसरे टेस्ट में 9 विकेट सिर्फ 60 रन देकर झटके थे। इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत न्यूजीलैंड ने 26 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीता था, जो आज तक वहां उनकी आखिरी टेस्ट जीत है।

    वहीं, टेस्ट क्रिकेट में ब्रेसवेल ने 28 मैचों में 74 विकेट लिए। वहीं सीमित ओवरों के क्रिकेट में उन्होंने कुल 46 विकेट अपने नाम किए।  

    अपने 18 साल के करियर को खत्म करने का एलान करते हुए ब्रेसवेल ने कहा,

    क्रिकेट मेरे जीवन का गर्व का हिस्सा रहा है। बचपन से ही देश के लिए खेलने का सपना था। मुझे जो मौके मिले, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा।

    -

    डग ब्रेसवेल

    डग ब्रेसवेल के परिवार का क्रिकेट से गहरा कनकेशन रहा है। उनके पिता ब्रेंडन और चाचा जॉन ब्रेसवेल टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, जबकि जॉन न्यूजीलैंड टीम के कोच भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने चचेरे भाई माइकल ब्रेसवेल के साथ भी न्यूजीलैंड के लिए मैच खेले, जो अगले महीने भारत दौरे पर वनडे टीम की कप्तानी करेंगे।

    आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में भी बिखेरी चमक

    35 साल के डग ब्रेसवेल (Doug Bracewell Career) ने 2008 में सिर्फ 18 साल की उम्र में सेंट्रल स्टैग्स के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था। उनका टैलेंट देखकर उन्हें अंडर-19 विश्व कप 2010 में ही चुना गया था और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें जिम्बाब्वे दौरे के दौरान अक्तूबर 2011 में नेशनल टीम से बुलावा आया था।

    कीवी टीम के लिए उन्होंने 2011 में डेब्यू किया था और उनके इंटरनेशनल करियर में गजब की शुरुआत हुई थी। कई सीनियरबॉलर की इंजरी के चलते उन्हें टेस्टडेब्यू का मौका मिला था, जो उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ किया था। डेब्यू मैच में दूसरी पारी के दौरान उन्होंने फाइवविकेटहॉल लेकर हर किसी को इंप्रेस कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने इस शानदार प्रदर्शन को जारी रखा।

    अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अलावा ब्रेसवेल ने आईपीएल 2012 में दिल्ली डेयरडेविल्स, SA20 2024 में जॉबर्ग सुपर किंग्स और घरेलू क्रिकेट में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अहम भूमिका निभाई। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डग ब्रेसवेल के नाम एक खास उपलब्धि दर्ज है। उन्होंने 4000 से ज्यादा रन और 400 से ज्यादा विकेट लिए, जो न्यूजीलैंड में बहुत कम खिलाड़ियों ने किया है। अपने 137 फर्स्ट क्लास मैचों में उन्होंने 437 विकेट और 4505 रन बनाए।

