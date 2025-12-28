Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'भगवान कोहली को वापस...', Navjot Singh Sidhu की एक पोस्ट और इंटरनेट पर मची खलबली; फैंस भी हुए भावुक

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 01:01 PM (IST)

    Navjot Singh Sidhu Post on Virat Kohli: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद इमोशनल पोस्ट साझा की है, ज ...और पढ़ें

    Hero Image

    Virat Kohli को लेकर Navjot Singh Sidhu की इमोशनल विश

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Navjot Singh Sidhu on Virat Kohli: भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसले ने करोड़ों फैंस का दिल तोड़ दिया था, लेकिन पूर्व दिग्गज क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की एक हालिया पोस्ट ने एक बार फिर उम्मीदों का सैलाब ला दिया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नवजोत सिंद सिद्धू ने अपने एक पोस्ट में कोहली को लेकर एक विश मांगी है, जिसने फैंस को भी भावुक कर दिया है। 

    Navjot Singh Sidhu की इमोशनल विश

    पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu on Virat Kohli ने सोशल मीडिया पर विराट कोहली के लिए एक दिल छू लेने वाला मैसेज शेयर किया है। सिद्धू ने कोहली की फिटनेस और खेल के प्रति उनके जुनून की जमकर तारीफ की। सिद्धू ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा,

    अगर भगवान मुझे एक विश (मन्नत) मांगने का मौका दे, तो मैं चाहूंगा कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में वापसी करें। 1.5 अरब लोगों के देश को इससे ज्यादा खुशी और आनंद किसी और चीज से नहीं मिलेगा। उनकी फिटनेस 20 साल के लड़के जैसी है- वह खुद 24 कैरेट सोने के हैं। 

    -

    नवजोत सिंह सिद्धू

    इसके अलावा सिद्धू ने कोहली को 'वन्स-इन-ए-जेनरेशन' (पीढ़ियों में एक बार पैदा होने वाला) खिलाड़ी बताया। 

    10 हजार रनों का सपना रहा अधूरा

    बता दें कि विराट कोहली ने 12 मई 2025 को आधिकारिक तौर पर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। उन्होंने अपने टेस्टकरियर का अंत 9,230 रनों पर किया। वह 10,000 टेस्ट रनों के जादुई आंकड़े को छूने से महज 770 रन दूर रह गए।

    यह भी पढ़ें- सलमान खान या यशस्वी जायसवाल? विराट कोहली ने जमकर लिए भारतीय बल्लेबाज के मजे, चिढ़ा-चिढ़ाकर गाया- 'लगन लग गई रे'

    यह भी पढ़ें- Vijay Hazare Trophy खेलकर मालामाल हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा! BCCI से मिल रही तगड़ी सैलरी