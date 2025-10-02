जिम्बाब्वे और नामीबिया ने टी20 वर्ल्ड 2026 के लिए किया क्वालीफाई, 17 टीमों की जगह हुई पक्की

Language
    आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का अगला संस्करण साल 2026 में भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा जिसमें कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी। साल 2024 में हुए टी20 वर्ल्ड कप में सुपर-8 में जगह बनाने वाली टीमें जहां इस इवेंट के लिए अपनी जगह पहले ही तय कर चुकी थी तो वहीं कुछ को रैंकिंग के आधार पर क्वालिफिकेशन मिल गया।

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 2026 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए कुल 17 टीमों ने अपनी जगह पक्की कर ली है। इनमें जिम्बाब्वे और नामीबिया भी शामिल है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी।

    साल 2024 में हुए टी20 वर्ल्ड कप में सुपर-8 में जगह बनाने वाली टीमें, इस इवेंट के लिए पहली ही क्वालीफाई हो गईं थी। वहीं, कुछ को रैंकिंग के आधार पर क्वालिफिकेशन मिल गया। इसके अलावा बाकी टीमों का फैसला क्षेत्रीय क्वालीफाई राउंड से होना है।

    नामीबिया ने तांजानिया को हराया

    गौरतलब हो कि अफ्रीका रीजनल क्वालिफिकेशन से टॉप-2 टीमों को अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में जगह मिलनी थी। इसमें टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में नामीबिया की टीम ने तांजानिया को 63 रनों से हराकर न सिर्फ फाइनल में जगह बनाई, बल्कि मेगा इवेंट का टिकट भी हासिल किया।

    वहीं, दूसरी तरफ जिम्बाब्वे की टीम ने क्वालिफिकेशन राउंड में कोई भी गलती नहीं करते हुए दूसरे सेमीफाइनल में केन्या को एकतरफा 7 विकेट से मात दी और सीधे फाइनल में जगह बनाने के साथ टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालीफाई कर लिया। जिम्बाब्वे पिछली बार टी20 वर्ल्ड कप में जगह बनाने से चूक गया था।

    17 टीमों के नाम हुए तय

    टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अब तक कुल 17 टीमों के नाम तय हो चुके हैं। इसमें चैंपियन भारत और श्रीलंका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, जिम्बाब्वे और नामीबिया की टीम का नाम शामिल है।

    वहीं, बाकी की तीन टीमों का फैसला ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालीफाई राउंड से होगा, जिसमें ओमान, यूएई, कतर, नेपाल, सामोआ, कुवैत, मलेशिया, जापान और पापुआ न्यू गिनी की टीम हिस्सा लेंगी। इन टीमों को तीन-तीन के अलग ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें 8 अक्टूबर से इसके मुकाबले ओमान के अल अमरात क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाएंगे।

