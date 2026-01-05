Language
    NADA की आरटीपी लिस्ट में मंधाना-जेमिमा सहित 14 क्रिकेटरों के नाम, कुल 118 एथलीट्स को भी मिली जगह

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:18 PM (IST)

    राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) की 2026 की पहली तिमाही की पंजीकृत परीक्षण पूल (आरटीपी) सूची में स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स स ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स के नाम आरटीपी में

    पीटीआई, नई दिल्ली: स्टार भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्ज राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) की 2026 की पहली तिमाही के लिए पंजीकृत परीक्षण पूल (आरटीपी) में शामिल की गईं महत्वपूपर्ण खिलाड़ी हैं, जबकि 347 सदस्यीय सूची में 118 खिलाड़ियों के साथ सबसे अधिक एथलीट को जगह मिली है।

    पिछली आरटीपी सूची में 227 खिलाड़ी शामिल थे और इस बार इसमें 120 नाम और जोड़े गए हैं। खिलाड़ियों की सूची में यह इजाफा इस साल होने वाले राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों तथा भारत द्वारा अधिक आक्रामक परीक्षण पर जोर देने की वजह से हुआ है।

    ये होते हैं नियम

    आरटीपी में शामिल खिलाड़ियों को डोपिंग रोधी एजेंसी के साथ अपना रहने का स्थान साझा करना पड़ता है और प्रत्येक दिन एक तय समय में परीक्षण के लिए उपलब्ध रहना होता है। अपनी उपलब्धता का स्थान बताने में तीन बार नाकाम रहने को डोपिंग उल्लंघन माना जाता है। पिछली आरटीपी में भी सर्वाधिक 68 नाम एथलेटिक्स से जुड़े खिलाड़ियों के थे। नई आरटीपी सूची में भी इनकी संख्या काफी अधिक जिसमें स्टीपलचेज खिलाड़ी अविनाश साबले, बाधा दौड़ की खिलाड़ी ज्योति याराजी, डेकाथलन के तेजस्विन शंकर और फर्राटा धावक अनिमेष कुजूर जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

    विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) की आरटीपी सूची से बाहर होने के बाद साबले को नाडा की सूची में शामिल किया गया है। वाडा की सूची में अब सिर्फ भाला फेंक के दिग्गज खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और सचिन यादव ही शामिल हैं।

    14 क्रिकेटर हैं हिस्सा

    चौदह क्रिकेटर इस सूची का हिस्सा हैं जिसमें स्मृति और जेमिमा के अलावा सूर्यकुमार यादव और संजू सैमसन शामिल हैं। सूर्यकुमार और सैमसन दोनों अगले महीने भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप की भारतीय टीम में शामिल हैं। टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल, वनडे उप कप्तान श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, हार्दिक पंड्या, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, अर्शदीप सिंह और तिलक वर्मा पहले ही तरह इस सूची में शामिल हैं।

