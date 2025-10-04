Language
    भारत की Asia Cup Trophy चुराई, ऊपर से अब पाकिस्तान में मिल रहा गोल्ड मेडल! Mohsin Naqvi पर भारतीय फैंस आगबबूला

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 09:41 PM (IST)

    पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी को शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान एशिया कप फाइनल के ट्रॉफी विवाद के दौरान उनके रुख के लिए दिया जा रहा है। भारत के एशिया कप जीतने के बाद टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था जिसके बाद बीसीसीआई ने कड़ा विरोध जताया था।

    Hero Image
    Mohsin Naqvi को पाकिस्तान में मिल रहा गोल्ड मेडल!

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Mohsin Naqvi: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चीफ और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा।

    रिपोर्ट्स के अनुसार, नकवी जो पाकिस्तान के गृहमंत्री भी हैं, उन्हें हालिया एशिया कप फाइनल के ट्रॉफी हैंडओवर विवाद के दौरान उनकी "सैद्धांतिक रुख और दृढ़" के लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो गोल्ड मेडल से सम्मानित किए जाने की खबर है।

    बता दें कि भारत के एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद टीम इंडिया ने मोहसिन से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। मैच के बाद वह काफी देर तक स्टेज पर इंतजार करते रहे, लेकिन इसके बाद वह ट्रॉफी लेकर मैदान से चले गए।

    Mohsin Naqvi को पाकिस्तान में मिल रहा गोल्ड मेडल!

    द इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, गुलाम अब्बास जमाल, सिंध और कराची बास्केटबॉल एसोसिएशंस के अध्यक्ष ने यह घोषणा की। जमाल ने कहा कि नकवी के इस कदम ने "राष्ट्रीय गौरव की पुनर्स्थापना" की है। उन्होंने बताया कि पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी के मुख्य अतिथि होने की संभावना है।

    एशिया कप फाइनल (Asia Cup Trophy Controversy) के पोस्ट-मैच समारोह में नकवी अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में आए, जब भारतीय खिलाड़ियों ने उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार किया। इसके बाद वह ट्रॉफी ले गए। उसके बाद बीसीसीआई ने कड़ा विरोध किया और उन्हें एसीसी अध्यक्ष पद से भी हटाए जाने की मांग की। हालांकि, उन्होंने सोशल मीडिया पर बात में लिखा कि अगर भारतीय टीम को ट्रॉफी चाहिए तो वह एसीसी के ऑफिस से ले सकती है।

    बीसीसीआई द्वारा ट्रॉफी ना दिए जाने पर आपत्ति जताए जाने की खबरों के बाद नकवी ने एक्स पर पोस्ट

    किया,

    "एसीसी अध्यक्ष होने के नाते, मैं उसी दिन ट्रॉफी सौंपने के लिए तैयार था और अब भी तैयार हूं। अगर वे सचमुच इसे चाहते हैं, तो वे एसीसी ऑफिस आकर मुझसे इसे ले सकते हैं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और न ही मैं बीसीसीआई से माफी मांगूंगा।"

    उनके सम्मान को देश के उच्च नागरिक सम्मान के रूप में देखा जा रहा है और इसे एक प्रतीकात्मक संदेश भी माना जा रहा है।

    कराची में होगा समारोह

    रिपोर्ट्स के अनुसार, कराची में एक औपचारिक पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं। आयोजन समिति का नेतृत्व सिंध बास्केटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद जमील शम्सी करेंगे, जबकि कराची के डायरेक्टर स्पोर्ट्स गुलाम मोहम्मद खान सचिव होंगे।

    घुलाम अब्बास जमाल ने कहा कि यह सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं है। यह गरिमा, संप्रभुता और दबाव के आगे झुकने से इनकार के बारे में है।

