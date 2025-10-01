Language
    'मैंने BCCI से कभी माफी नहीं मांगी और ना मांगूंगा...', PCB चीफ Mohsin Naqvi ने खड़ा किया नया बवाल

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 05:08 PM (IST)

    Mohsin Naqvi Asia Cup Trophy Row मोहसिन नकवी ने एशिया कप 2025 की ट्रॉफी को लेकर बीसीसीआई से माफी मांगने की खबरों का खंडन किया है। पीसीबी चीफ और एसीसी अध्यक्ष नकवी ने कहा कि भारतीय मीडिया झूठ फैला रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और बीसीसीआई से कभी माफी नहीं मांगी और न ही कभी मांगेंगे।

    'मैंने माफी नहीं मांगी...', PCB चीफ Mohsin Naqvi ने खड़ा किया नया बवाल

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Mohsin Naqvi News: 28 सितंबर 2025 को भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब जीता था। इस जीत के बाद एशिया कप ट्रॉफी को लेकर विवाद हुआ, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है।

    पीसीबी चीफ और एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने दावा किया कि उन्होंने कभी भी बीसीसीआई से माफी नहीं मांगी और न ही कभी मांगेगे। न्यूज एजेंसी आईएनएस के अनुसार, नकवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारतीय मीडिया झूठ पर फलता-फूलता है, तथ्यों पर नहीं। मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और मैंने बीसीसीआई से कभी माफी नहीं मांगी है और न ही कभी मांगूंगा।

    Mohsin Naqvi ने BCCI से कभी माफी मांगी नहीं

    दरअसल, मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi) को लेकर भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई थी, जिसके अनुसार ये दावा किया गया था कि नकवी ने बीसीसीआई (BCCI) से माफी मांगी। रिपोर्ट के मुताबिक नकवी ने कहा था कि जो हुआ, वह नहीं होना चाहिए था।

    इसके अलावा उन्होंने भारतीय टीम के व्यवहार को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने एसीसी मीटिंग में ये भी कहा था कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वह मंच पर कार्टन की तरह खड़े हुए हैं। इसके अलावा नकवी ने एशिया कप ट्रॉफी लौटाने से इनकार कर दिया और भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार से दुबई के एसीसी ऑफिस आकर ट्रॉफी ले जाने को कहा।

    Mohsin Naqvi ने UAE Board को सौंपी ट्रॉफी

    एशिया कप 2025 ट्रॉफी अभी कहां है? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। बता दें कि मोहसिन नकवी आज लाहौर के लिए रवा हो गए हैं। लाहौर जाने से पहले उन्होंने एशिया कप ट्रॉफी को यूएई बोर्ड को सौंप दिया। यानी कि अब ट्रॉफी यूएई बोर्ड के पास है।

    Asia Cup Trophy Row: कैसे शुरू हुआ विवाद?

    एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। मोहसिन जो कि एसीसी के अध्यक्ष है, उन्होंने स्टेज पर काफी देर तक भारतीय टीम का इंतजार किया, लेकिन जब भारतीय टीम उनसे ट्रॉफी लेने से राजी नहीं हुई तो वह स्टेज से उतरे और फिर ट्रॉफी और विनिंग मेडल को लेकर होटल चले गए।

    इसके बाद बीसीसीआई ने उन पर ट्रॉफी चुराने का आरोप लगाया। बीसीसीआई ने उन्हें धमकी दी कि अगर वह ट्रॉफी वापस नहीं करते तो वह आईसीसी में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। इसके बाद 30 सितंबर को एसीसी और बीसीसीआई के बीच वर्चुअल एसीसी मीटिंग हुई, जिसमें जमकर बहस हुई। 

    मोहसिन नकवी अपनी बात पर अड़े रहे और भारत को एशिया कप ट्रॉफी लौटाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव खुद आकर ट्रॉफी ले लें। इसके बाद लाहौर जाने से पहले मोहसिन नकवी ने एशिया कप ट्रॉफी यूएई बोर्ड को सौंप दी। 

