BCCI से Mohsin Naqvi ने मांगी माफी, Asia Cup Trophy और मेडल लौटाने से किया इनकार

Mohsin Naqvi Apologizes to BCCI भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 का खिताब जीता। इस जीत के बाद एशिया कप ट्रॉफी को लेकर विवाद खड़ा हुआ जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था जिसके बाद मोहसिन ट्रॉफी लेकर अपने होटल चले गए। अब मोहसिन ने बीसीसीआई से माफी मांगी है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Mohsin Naqvi Apologizes to BCCI: पीसीबी अध्यक्ष और पाकिस्तान सरकार के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने एसीसी की मीटिंग में बीसीसीआई से माफी मांगी है। मोहसिन ने बीसीसीआई से माफी तो मांग ली, लेकिन उन्होंने अभी भी एशिया कप ट्रॉफी को भारत को वापस करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव खुद एसीसी के ऑफिस आकर ट्रॉफी ले जाएं। इसका मतलब ट्रॉफी को लेकर चल रहा ये विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है।

दरअसल, भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से मात दी और 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता। भारतीय टीम के इस खिताब के जीतने के बाद ट्रॉफी को लेकर जमकर विवाद हुआ, जो अभी तक थमा नहीं है।

भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 की ट्रॉफी पीसीबी और एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi apologizes to BCCI) से लेने से इनकार कर दिया था। मोहसिन काफी देर तक स्टेज पर खड़े रहे और भारतीय टीम ने उनसे ट्रॉफी लेने ना लेने का फैसला किया। इसके बाद मोहसिन नकवी स्टेज से उतरे और ट्रॉफी और मेडल सीधे अपने होटल ले गए।

इसके बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी ही जश्न मनाया और वह अपने होटल चले गए। बीसीसीआई ने बाद में पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को ट्रॉफी जल्द से वापस करने को कहा और ये तक कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करते तो आईसीसी में इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे।