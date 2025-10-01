'मैं कार्टून बनकर स्टेज पर खड़ा रहा..', Mohsin Naqvi का Asia Cup Trophy Controversy के बीच फूटा गुस्सा

Mohsin Naqvi Asia Cup Trophy एशिया कप 2025 ट्रॉफी विवाद में पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने एसीसी की बैठक में बीसीसीआई के सवालों का सामना किया। उन्होंने नाराजगी जताई कि भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया जिससे उन्हें मंच पर इंतजार करना पड़ा। वहीं बीसीसीआई ने ट्रॉफी वापस करने को कहा और उन्होंने आईसीसी तक इस मामले के जाने की चेतावनी भी दी।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Mohsin Naqvi Asia Cup Trophy Controversy: 'मैं तो कार्टून बनकर खड़ा रहा…' ये बात एशिया कप 2025 ट्रॉफी लेकर भाग जाने वाले पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कही है। नकवी ने ये बात एसीसी की एजीएम में कही, जब बीसीसीआई ने सवाल पर सवाल किए कि ट्रॉफी टीम इंडिया को क्यों नहीं दी गई।

Mohsin Naqvi ने निकाली भड़ास दरअसल, एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी (ACC Chairman) के चीफ मोहसिन नकवी और बीसीसीआई के अधिकारियों के बीच 30 सितंबर को वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें जमकर बहस-बाजी ट्रॉफी को लेकर हुई। भारतीय खिलाड़ियों ने एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद पीसीबी के चेयरमैन और पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था।

इस पर अब एक रिपोर्ट सामने आई है कि मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi) भारतीय टीम के इस व्यवहार से नाराज हैं कि उन्हें मंच पर एक कार्टून की तरह खड़ा रहना पड़ा और टीम इंडिया ट्रॉफी लेने नहीं आई। मोहसिन नकवी ट्रॉफी और विनिंग मेडल्स के साथ मंच पर इंतजार करते रहे, लेकिन जब भारतीय खिलाड़ी और कप्तान सूर्यकुमार यादव ट्रॉफी लेने नहीं आए तो नकवी मंच से उतरे और ट्रॉफी लेकर अपने होटल चले गए। अब पीटीआई की रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि मोहसिन नकवी मेडल और ट्रॉफी टीम इंडिया को देने के लिए तैयार थे, लेकिन खिलाड़ी उसे लेने नहीं आए।