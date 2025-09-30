‘एक शर्त पर ही लौटाऊंगा…’ भारत को Asia Cup Trophy वापस करने को तैयार हुए Mohsin Naqvi

IND vs PAK Final पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi) एशिया कप 2025 की ट्रॉफी भारत को लौटाने के लिए तैयार हैं लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है। उनका कहना है कि सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम को मेडल और ट्रॉफी तभी मिलेगी जब एक औपचारिक समारोह आयोजित किया जाएगा जिसमें उन्हें भारतीय टीम को अपने हाथ से ट्रॉफी और मेडल देने की जिम्मेदारी दी जाएगी।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Mohsin Naqvi Asia Cup Trophy: पाकिस्तान के गृहमंत्री और एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी एशिया कप 2025 ट्रॉफी लेकर होटल भाग जाने के बाद से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। रविवार को एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराने के बाद विजेता भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था और वह ट्रॉफी अपने साथ ले गए थे।

बीसीसीआई पदाधिकारी ने इसके बाद कहा था कि अगर नकवी ने जबरदस्ती ट्रॉफी देने की कोशिश की होती तो हम औपचारिक विरोध दर्ज कराते। साथ ही उन्होंने मोहसिन नकवी को जल्द से जल्द ट्रॉफी वापस करने को कहा था। अब एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार, मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफी भारत को लौटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है। आइए जानते हैं पीसीबी अध्यक्ष की इस शर्त के बारे में।

इस शर्त पर Asia Cup Trophy देने को तैयार Mohsin Naqvi दरअसल, पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi) को लेकर क्रिकबज की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार, नकवी ने भारतीय टीम को ट्रॉफी और मेडल भेजने के लिए एक शर्त रखी है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि नकवी ने आयोजकों को बताया कि सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम मेडल और ट्रॉफी तभी हासिल कर पाएंगे, जब एक फॉर्मल फंक्शन रखा जाएगा, जिसमें उन्हें (मोहसिन) को ये जिम्मेदारी दी जाएगी की वह भारतीय टीम को अपने हाथ से ट्रॉफी और मेडल दें।

हालांकि, भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक संबंधों को देखते हुए, यह बहुत कम संभावना है कि ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाएगी। ट्रॉफी पर कब्जा करके बैठे हैं नकवी नकवी दुबई में जिस होटल में ठहरे हैं वहीं पर एशिया कप की ट्रॉफी भी है। बीसीसीआई एसीसी में शामिल अन्य देशों के क्रिकेट संघों की मध्यस्थता से ट्रॉफी को वापस लाने की बात कर रहा है। नकवी को कहा गया है कि वह ट्रॉफी को दुबई की स्पो‌र्ट्स सिटी में स्थित एसीसी के कार्यालय में पहुंचा दें, जहां से उसे भारत भेजा जाए।