'वो ट्रॉफी लेकर भाग गए...', Mohsin Naqvi की बेहूदी हरकत पर कप्तान Suryakumar Yadav ने बताया आंखों देखा हाल
Suryakumar Yadav Mohsin Naqvi दुबई में खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से मात दी लेकिन ये खिताब जीतने के बाद ट्रॉफी को लेकर बड़ा विवाद देखने को मिला। भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया और मोहसिन नकवी ट्रॉफी और मेडल लेकर अपने होटल चले गए।
Suryakumar Yadav Ind vs Pak: एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को आखिरी ओवर में हराकर भारत ने रोमांचक जीत दर्ज की, लेकिन मैच के बाद जो हुआ, उसने हर किसी को चौंका दिया।
दुबई में खेले गए इस फाइनल मुकाबले में भारत ने 5 विकेट से जीत हासिल की, लेकिन ये खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली और मोहसिन नकवी ट्रॉफी और मेडल लेकर अपने होटल चले गए।
इस तरह टीम इंडिया खाली हाथ ही होटल लौटी। अब इस मामले पर कप्तान सूर्या ने पूरी घटना के बारे में बताया, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा।
Suryakumar Yadav ने ट्रॉफी लेकर भागते हुए देखा मोहसिन को देखा
दरअसल, जब रिंकू सिंह के बल्ले से विनिंग रन निकला और भारत ने एशिया कप जीत लिया, तो हर कोई मान रहा था कि ट्रॉफी सेरेमनी के साथ कार्यक्रम समाप्त होगा। लेकिन इसके बाद विवाद खड़ा हो गया जब भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया।
बता दें कि मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi) एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के प्रमुख हैं। साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, लेकिन एशिया कप के फाइनल में भारत के ट्रॉफी नहीं लेने के बाद वह (मोहसिन) ट्रॉफी लेकर भाग गए।
बताया गया कि पहले से तय था कि ट्रॉफी यूएई क्रिकेट बोर्ड के वाइस चेयरमैन खालिद अल जरूनी देंगे, लेकिन नकवी मंच पर आ गए और स्टेज पर अड़े रहे और ट्रॉफी लेकर मंच से चले गए, जिससे भारतीय टीम को बिना ट्रॉफी के ही जीत का जश्न मनाना पड़ा।
इस पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav on Mohsin Naqvi) का बयान सामने आया है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में सूर्या ने पूरे घटनाक्रम पर सफाई दी और कहा,
"हमने किसी को इंतजार नहीं कराया। हमने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद नहीं किया। हम बाहर ही खड़े थे। ट्रॉफी लेकर भाग गए वो, जो मैंने देखा। कुछ लोग हमारा वीडियो बना रहे थे, लेकिन हम मंच के पास ही खड़े थे, अंदर नहीं गए।"
उन्होंने आगे कहा,
"सरकार या BCCI की तरफ से हमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। यह पूरी तरह से मैदान पर हमारी अपनी टीम का निर्णय था। मंच पर वे लोग आपस में बात कर रहे थे और हम नीचे खड़े थे। फिर हमने देखा कि उनका कोई प्रतिनिधि ट्रॉफी लेकर चला गया।"
BCCI ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी जल्द वापस करने को कहा
BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि BCCI जल्द ही मोहसिन नकवी के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराएगा। उन्होंने मोहसिन नकवी को जल्द से जल्द ट्रॉफी वापस करने को भी कहा है।
