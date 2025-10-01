4 दिन भी नहीं चल सकी Mohsin Naqvi की दंबगई, BCCI की धमकी से डरकर लौटा दी Asia Cup Trophy
Mohsin Naqvi पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी को बीसीसीआई के आगे झुकना पड़ा। एशिया कप 2025 फाइनल में भारत की जीत के बाद ट्रॉफी को लेकर विवाद हुआ था। भारतीय खिलाड़ियों ने नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। बीसीसीआई ने धमकी दी कि ट्रॉफी वापस न करने पर आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। अब खबर है कि मोहसिन नकवी ने यूएई बोर्ड को ट्रॉफी सौंप दी है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Mohsin Naqvi hand over Asia Cup Trophy: पीसीबी के अध्यक्ष और पाकिस्तान सरकार के गृहमंत्री मोहसिन नकवी को बीसीसीआई के आगे आखिरकार झुकना ही पड़ा। एशिया कप 2025 फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से मात देकर खिताब जीता था, लेकिन इसके बाद ट्रॉफी को लेकर विवाद हुआ।
ये विवाद तब से शुरू हुआ जब भारतीय खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था और एसीसी चेयरमैन मोहसिन फिर ट्रॉफी और मेडल लेकर अपने होटल चले गए थे। फिर बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी को धमकी दी थी कि वह अगर ट्रॉफी वापस नहीं करते तो वह आईसीसी में उनकी शिकायत दर्ज कराएंगे। अब रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार, मोहसिन ने यूएई बोर्ड को ट्रॉफी सौंप दी है।
Mohsin Naqvi ने UAE Board को सौंपी Asia Cup Trophy
दरअसल, एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, एसीसी चीफ मोहसिन नकवी (ACC Chairman Mohsin Naqvi) के खिलाफ बीसीसीआई (BCCI) के अधिकारी ने गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। यह वही अधिकारी हैं जिन्होंने हाल ही में नकवी का वर्चुअल एसीसी मीटिंग में सामना किया था। उनका आरोप है कि नकवी ने एसीसी की पद का दुरुपयोग किया और उत्तरदायित्व संहिता और औपचारिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया।
एसीसी प्रमुख के तौर पर विजेताओं का सम्मान करना उनकी सबसे अहम जिम्मेदारी थी, लेकिन ट्रॉफी लेकर भाग जाने के उनके इस कदम से भारतीय टीम का अपमान हुआ और पूरा माहौल शर्मनाक हो गया।
रिपोर्ट्स के अनुसार, नकवी (Mohsin Asia Cup Trophy Row) ट्रॉफी और मेडल्स को अपने दुबई होटल रूम में ले गए। उनके इस कदम से एसीसी ही नहीं, बल्कि आईसीसी की साख कम हुई और भविष्य के आयोजनों के लिए खतरनाक उदाहरण पेश हुआ।
बीसीसीआई का सख्त रुख
30 सितंबर को वर्चुअल एसीसी मीटिंग में बीसीसीआई (BCCI) के राजीव शुक्ला और आशीष शेलार ने नकवी का सीधे तौर पर सामना किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ट्रॉफी वैध विजेताओं भारत की है, किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं।
बीसीसीआई ने नकवी (Mohsin Naqvi latest news) से यह भी आग्रह किया कि वह सूर्यकुमार यादव की टीम को औपचारिक रूप से बधाई दें, लेकिन नकवी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा मीटिंग में मोहसिन ने बीसीसीआई से माफी मांगी और कहा कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना था, लेकिन उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव खुद आकर ट्रॉफी ले लें।
