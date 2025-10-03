Language
    'मोहसिन नकवी ने देश की इज्‍जत बर्बाद की', पूर्व भारतीय ऑलराउंडर ने Asia Cup Trophy ड्रामा पर पीसीबी चेयरमैन को लताड़ा

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 01:59 PM (IST)

    भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर ने मोहसिन नकवी के एशिया कप ट्रॉफी को लेकर किए ड्रामा पर जमकर भड़ास निकाली है। मदन लाल ने एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्‍यक्ष को उनके बर्ताव के लिए लताड़ लगाई। पीसीबी के चेयरमैन नकवी ने कहा कि भारत को अगर मेडल और ट्रॉफी चाहिए तो कप्‍तान सूर्यकुमार यादव दुबई में एसीसी के कार्यालय से इसे प्राप्‍त कर सकते हैं।

    मोहसिन नकवी ने भारत को ट्रॉफी और मेडल देने से किया इंकार

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। 2025 एशिया कप ट्रॉफी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) अध्‍यक्ष मोहसिन नकवी इस बात पर अड़े हुए हैं कि अगर भारत को ट्रॉफी और मेडल चाहिए तो कप्‍तान सूर्यकुमार यादव को दुबई में एसीसी के दफ्तर से इसे प्राप्‍त करना होगा। बीसीसीआई ने इस तरह की शर्त से इंकार कर दिया है।

    यह विवाद तब बढ़ा जब भारतीय टीम ने एशिया कप फाइनल के बाद मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया। भारतीय टीम को इस कारण मेडल और ट्रॉफी नहीं मिल सकी। पाकिस्‍तानी खिलाड़‍ियों को रनर्स-अप का मेडल मिलने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी खत्‍म कर दी गई।

    मदन लाल ने निकाला गुस्‍सा

    भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर मदन लाल को मोहसिन नकवी का रैवया पसंद नहीं आया, जिसके लिए उन्‍होंने एसीसी अध्‍यक्ष पर जमकर भड़ास निकाली। मदन लाल ने कहा कि फैंस और लाइव टीवी के लिए नकवी का बर्ताव सही नहीं लगा।

    मदन लाल ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। उन्‍होंने कहा, 'जब खिलाड़ी उस ट्रॉफी को फैंस या लाइव टीवी पर उठाते तो बेहतर लगता। मोहसिन नकवी को खेल का कोई ज्ञान नहीं। कैसे खेल खेला जाता है, कैसे किसी को बर्ताव करना चाहिए। भारतीय टीम के कई खिलाड़ी प्रेजेंटेशन के बाद डायस पर खड़े थे।'

    नकवी की मांग खारिज

    लाल के मुताबिक नकवी को किसी और को कहना चाहिए था कि भारतीय टीम ट्रॉफी उठाए। लाल के मुताबिक पीसीबी प्रमुख ने अपनी और अपने देश की इज्‍जत बर्बाद की।

    मदन लाल ने नकवी की मांग मानने से इंकार करते हुए कहा, 'सूर्यकुमार यादव क्‍यों एसीसी ऑफिस जाकर ट्रॉफी उठाएं? भारत जीता, आपको मैदान में उन्‍हें ट्रॉफी सौंपना चाहिए थी ताकि वो जश्‍न मनाएं। मगर नकवी को ज्ञान नहीं। उनके देश में हर चीज सेना तय करती है।'

