Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'राजनीति को खेल से दूर रखें...', AB de Villiers ने भारत की Asia Cup Trophy Controversy पर कही दो टूक बात

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:49 AM (IST)

    एशिया कप 2025 में भारत की पाकिस्तान पर जीत के बाद ट्रॉफी को लेकर विवाद हो गया जब भारतीय टीम ने पीसीबी अध्यक्ष से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। एबी डिविलियर्स ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि राजनीति को क्रिकेट से दूर रखना चाहिए। उन्होंने भारतीय टीम की तारीफ करते हुए कहा कि टीम बड़े मौकों पर शानदार प्रदर्शन कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    AB de Villiers ने Asia Cup Trophy विवाद पर क्या कहा?

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। AB de Villiers on Asia Cup Trophy: एशिया कप 2025 में भारत ने फाइनल मैच में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता। इस जीत के बाद ट्रॉफी सेरेमनी विवादों में घिरी। जब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और खिलाड़ियों ने पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद मोहसिन नकवी ट्रॉफी और मेडल को अपने साथ होटल ले गए। उनके इस व्यवहार के बाद बीसीसीआई ने उन्हें धमकाया कि अगर वह ट्रॉफी वापस नहीं करते तो आईसीसी में उनकी शिकायत की जाएगी।

    हालांकि, मोहसिन ने बीसीसीआई को ट्रॉफी नहीं सौंपी। वह लाहौर जाने से पहले यूएई बोर्ड को ट्रॉफी दे गए हैं। अब भारत के मोहसिन से ट्रॉफी नहीं लेने के फैसले पर पूर्व दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ये साफ मैसेज दिया है कि राजनीति और क्रिकेट को एक-दूसरे से दूर रखना चाहिए।

    AB de Villiers ने Asia Cup Trophy विवाद पर क्या कहा?

    दरअसल, अपने यूट्यूब शो में पूर्व साउथ अफ्रीका बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने यह भी कहा कि ऐसी घटनाएं खिलाड़ियों को असहज करती हैं और खेल की असली भावना से ध्यान भटकाती हैं। साथ ही उन्होंने भारतीय टीम के प्रदर्शन की खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि टीम ने बड़े मौकों पर खुद को साबित किया है।

    बता दें कि एशिया कप 2025 में भारत की जीत के बाद हुए ट्रॉफी विवाद पर साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर AB de Villiers ने कहा कि राजनीति और खेल के बीच एक साफ लकीर खींची जानी चाहिए। उन्होंने कहा,

    "टीम इंडिया इस बात से खुश नहीं थी कि ट्रॉफी कौन दे रहा था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजनीति को खेल में जगह मिलनी चाहिए। खेल को खेल ही रहना चाहिए -ये देखना दुखद था।"

    भारत की तारीफ भी की

    इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत बहुत मजबूत दिख रहा है। टी20 वर्ल्ड कप नजदीक है और ऐसा लगता है कि टीम इंडिया बड़ी परिस्थितियों में शानदार खेल रही है। उनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है।

    यह भी पढ़ें- ‘एक शर्त पर ही लौटाऊंगा…’ भारत को Asia Cup Trophy वापस करने को तैयार हुए Mohsin Naqvi

    यह भी पढ़ें- 'मैंने BCCI से कभी माफी नहीं मांगी और ना मांगूंगा...', PCB चीफ Mohsin Naqvi ने खड़ा किया नया बवाल