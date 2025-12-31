Language
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 09:22 PM (IST)

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बंगाल के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की भारतीय वनडे टीम में वापसी हो सकती है। उनकी टीम को भरोसा है कि 11 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में उनकी वापसी हो जाएगी। शमी लगभग एक साल से भारतीय टीम से बाहर हैं। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने आखिरी बार मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के लिए खेला था।

    इंडियन प्रीमियर लीग में खराब प्रदर्शन के बाद उनकी फॉर्म और फिटनेस को लेकर चिंता जताते हुए उन्हें इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया था। सेलेक्‍टर्स ने साफ किया कि शमी को घरेलू क्रिकेट के माध्यम से लय और मैच फिटनेस हासिल करने की आवश्यकता होगी, तभी उन्हें दोबारा विचार करने का मौका दिया जाएगा।

    सेलेक्‍शन कमेटी के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने उस समय कहा था, "वह टेस्ट सीरीज के लिए फिट होने की कोशिश कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि वह इस समय पांच टेस्ट खेलने के लिए पूरी तरह फिट हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी फिटनेस उस स्तर पर है जहां होनी चाहिए। डॉक्टरों ने ही हमें बताया है कि उन्हें (इंग्लैंड) सीरीज से बाहर कर दिया गया है।"

    तब से शमी ने घरेलू क्रिकेट सर्किट में वापसी की है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी कमाल की गेंदबाजी की। इसके बावजूद टी20 इंटरनेशनल टीम में उनकी वापसी की कोई संभावना नहीं है। विजय हजारे ट्रॉफी में शमी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और चार मैचों में आठ विकेट ले चुके हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बंगाल को अब तक खेले गए चार मैचों में से तीन में जीत दिलाने में उनकी गेंदबाजी की अहम भूमिका रही है।

    इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, शमी पर्दे के पीछे कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्हें वनडे टीम में वापसी की उम्मीद है। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक तेज गेंदबाज को उनके चयन के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है।

    न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए टीम की घोषणा 3 या 4 जनवरी को होने की उम्मीद है। भारतीय टीम न्‍यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे और 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेगी। टी20 सीरीज के लिए पहले ही भारतीय टीक का एलान हो चुका है।

