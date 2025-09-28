Mithun Manhas ने BCCI के नए बॉस बनते ही रचा इतिहास, 97 सालों में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Mithun Manhas BCCI New President: दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया हैं। 45 साल के मन्हास ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कभी भी भारत की नेशनल टीम का प्रतिनिधित्व नहीं किया, लेकिन बीसीसीआई के नए बॉस बनते ही उन्होंने इतिहास रच डाला है। मिथुन पहले अनकैप्ड क्रिकेटर होंगे, जो देश की सबसे मजबूत ईकाई का नेतृत्व करेंगे।