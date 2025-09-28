Mithun Manhas ने BCCI के नए बॉस बनते ही रचा इतिहास, 97 सालों में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ
दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। वे पहले अनकैप्ड क्रिकेटर हैं जो इस पद का नेतृत्व करेंगे। बीसीसीआई के 97 सालों के इतिहास में पहली बार जम्मू-कश्मीर का कोई शख्स बीसीसीआई का अध्यक्ष बना है। बता दें कि मिथुन मन्हास के पास क्रिकेट और प्रशासनिक दोनों का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली को रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Mithun Manhas BCCI New President: दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया हैं। 45 साल के मन्हास ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कभी भी भारत की नेशनल टीम का प्रतिनिधित्व नहीं किया, लेकिन बीसीसीआई के नए बॉस बनते ही उन्होंने इतिहास रच डाला है। मिथुन पहले अनकैप्ड क्रिकेटर होंगे, जो देश की सबसे मजबूत ईकाई का नेतृत्व करेंगे।
BCCI के नए अध्यक्ष बनते ही Mithun Manhas ने रचा इतिहास
दरअसल, मिथुन मन्हास पहले जम्मू-कश्मीर के शख्स होंगे जो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं। बता दें कि बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी और 97 सालों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई जम्मू-कश्मीर के शख्स को बीसीसीआई का बॉस बनते देखा गया हो।
कौन हैं मिथुन मन्हास? (Who is Mithun Manhas?)
- मिथुन मन्हास का जन्म जम्मू में 1979 में 12 अक्टूबर की तारीख को हुआ था। उनके पास क्रिकेट और प्रशासनिक दोनों अनुभव हैं। वह जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ प्रशासनिक भूमिका में रहे और बीसीआई की एजीएम में राज्य का प्रतिनिधित्व भी किया। वहीं, मैदान में वह भारतीय घरेलू क्रिकेट के सबसे सम्मानित क्रिकेटरों में से एक रहे।
- 1997/98 में फर्स्ट क्लास में डेब्यू करने वाले मिथुन मन्हास मिडिल ऑर्डर बैटर रहे। राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण जैसे दिग्गज बल्लेबाजों की मौजूदगी में मन्हास को भारतीय टीम का प्रतिनधित्व का मौका नहीं मिल सका। हालांकि, घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन कमाल का रहा।
- मन्हास ने 2007/08 में दिल्ली को रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने उस सीजन में 57.56 की औसत से 921 रन बनाए थे। वह दाएं हाथ के बल्लेबाज और जरूरत पड़ने पर ऑफ स्पिन गेंदबाजी किया करते थे। कई मौकों पर वो विकेटकीपर की भूमिका निभा चुके हैं।
Mithun Manhas का क्रिकेट करियर
- फर्स्ट क्लास - मैच - 157, रन - 9714, सर्वोच्च - 205*, औसत - 45.82, शतक - 27, अर्धशतक - 49
- लिस्ट ए - मैच - 130, रन - 4126, सर्वोच्च - 148, औसत - 45.84, शतक - 5, अर्धशतक - 26
- टी20 - मैच - 91, रन - 1170, सर्वोच्च - 52, औसत - 21.66, अर्धशतक - 1
