BCCI New President: मिथुन मन्हास बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, रोजर बिन्नी को किया रिप्लेस; पूरी लिस्ट यहां देखें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Mithun Manhas BCCI New President: बीसीसीआई को नया बॉस मिल गया है। जम्मू क्रिकेट संघ से जुड़े पूर्व क्रिकेटर मिथुन मन्हास को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष के लिए आज एजीएम में चुना गया। उन्होंने रोजर बिन्नी की जगह लेंगे।
BCCI New President: मिथुन मन्हास बने बीसीसीआई के नए बॉस
मिथुन मन्हास (Mithun Manhas BCCI New President) को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, राजीव शुक्ला अपने पुराने उपाध्यक्ष पर बने है। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के मौजूदा अध्यक्ष और भारत के पूर्व स्पिनर रघुराम भट्ट कोषाध्यक्ष हैं। उनका केएससीए अध्यक्ष पद का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। देवजीत सैकिया सचिव पद पर बने रहे, जबकि प्रभतेज भाटिया को संयुक्त सचिव बनाया गया।
दरअसल, बीसीसीआई मुख्यालय में आयोजित हुई वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में बीसीसीआई के नए पदाधिकारियों के नाम पर अंतिम मुहर लगी। दिल्ली की घरेलू क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया।
जम्मू-कश्मीर में जन्मे मिथुन ने दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा क्रिकेट मैच खेले। उन्होंने मिडिल ऑर्डर बैटर और रणजी ट्रॉफी में दिल्ली की कप्तानी की। मन्हास ने 157 फस्ट क्लास मैच खेले, जिसमें उन्होंने 9700 रन बनाए। उन्होंने आईपीएल में दिल्ली डेयरवेल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स), पुणे वॉरियर्स और सीएसके की टीम के लिए भी खेला। वह जम्मू-कश्मीर के पहले शख्स होंगे जो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं।
BCCI New Officials List
- अध्यक्ष- मिथुन मन्हास
- उपाध्यक्ष- राजीव शुक्ला
- सचिव-देवजीत सैकिया
- कोषाध्यक्ष- रघुराम भट्ट
- संयुक्त सचिव- प्रभतेज भाटिया
- आईपीएल चेयरमैन- अरुण धूमल
Mithun Manhas Cricket Career
- मिथुन मन्हास दाएं हाथ के बैट्समैन, जिन्होंने जरूरत पड़ने पर आर्म-स्पिन गेंदबाजी करके विकेट दिलाए।
- उन्होंने फर्स्ट क्लास में 1997-98 सीजन में डेब्यू किया।
- उन्होंने 157 फर्स्ट क्लास मैच खेलते हुए 9714 रन बनाए, जिसमें 27 शतक और 49 अर्धशतक शामिल।
- उन्होंने लिस्ट-ए मैच में 130 मैत खेले और टी20 में 91 मैच
- मन्हास ने भारतीय घरेलू क्रिकेट में दिल्ली की टीम की कप्तानी की। उन्होंने रणजी ट्रॉफी 2007-8 का सीजन दिल्ली को दिलाया। उस सीजन उन्होंने 921 रन बनाए थे।
- उन्होंने कभी सीनियर भारतीय नेशनल टीम में नहीं खेला, क्योंकि मिडिल ऑर्डर स्पॉट के लिए काफी कॉम्पिटेशन रहा। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और सौरव गांगुली जैसे दिग्गजों को मौका मिला।
- आईपीएल में मिथुन ने दिल्ली डेयरवेल्स, पुणे वॉरियर्स इंडिया और सीएसके लिए खेला।
