BCCI New President: मिथुन मन्हास बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, रोजर बिन्नी को किया रिप्लेस; पूरी लिस्ट यहां देखें

BCCI New President: मिथुन मन्हास बने बीसीसीआई के नए बॉस मिथुन मन्हास (Mithun Manhas BCCI New President) को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, राजीव शुक्ला अपने पुराने उपाध्यक्ष पर बने है। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के मौजूदा अध्यक्ष और भारत के पूर्व स्पिनर रघुराम भट्ट कोषाध्यक्ष हैं। उनका केएससीए अध्यक्ष पद का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। देवजीत सैकिया सचिव पद पर बने रहे, जबकि प्रभतेज भाटिया को संयुक्त सचिव बनाया गया।

दरअसल, बीसीसीआई मुख्यालय में आयोजित हुई वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में बीसीसीआई के नए पदाधिकारियों के नाम पर अंतिम मुहर लगी। दिल्ली की घरेलू क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया। जम्मू-कश्मीर में जन्मे मिथुन ने दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा क्रिकेट मैच खेले। उन्होंने मिडिल ऑर्डर बैटर और रणजी ट्रॉफी में दिल्ली की कप्तानी की। मन्हास ने 157 फस्ट क्लास मैच खेले, जिसमें उन्होंने 9700 रन बनाए। उन्होंने आईपीएल में दिल्ली डेयरवेल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स), पुणे वॉरियर्स और सीएसके की टीम के लिए भी खेला। वह जम्मू-कश्मीर के पहले शख्स होंगे जो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं।