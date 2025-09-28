Language
    BCCI को आज मिलेगा नया अध्यक्ष, AGM में लगेगी अंतिम मुहर

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 06:30 AM (IST)

    बीसीसीआई में नए पदाधिकारियों की औपचारिक घोषणा आज होगी। मुंबई में वार्षिक आम बैठक में नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। मिथुन मन्हास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष होंगे। राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। सभी पदों का फैसला पहले ही हो चुका है और अब सिर्फ अंतिम मुहर बाकी है।

    बीसीसीआई को आज मिलेगा अपना नया अध्यक्ष

    नई दिल्ली, जेएनएन : बीसीसीआइ में नए पदाधिकारियों की आज औपचारिक घोषणा होगी। रविवार को मुंबई में बीसीसीआई मुख्यालय में आयोजित होने वाली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में नामों पर अंतिम मुहर लगेगी।

    पिछले दिनों नई दिल्ली में हुई अनौपचारिक बैठक में शीर्ष पदों पर सहमति बन चुकी थी। जम्मू क्रिकेट संघ से जुड़े पूर्व क्रिकेटर मिथुन मन्हास को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला हो चुका है। वह रोजर बिन्नी की जगह लेंगे।

    बाकी अधिकारियों के भी नाम तय

    वहीं, राजीव शुक्ला अपने पुराने उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के मौजूदा अध्यक्ष और भारत के पूर्व स्पिनर रघुराम भट्ट कोषाध्यक्ष होंगे। उनका केएससीए अध्यक्ष पद का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। देवजीत सैकिया सचिव पद पर बने रहेंगे, जबकि प्रभतेज भाटिया को संयुक्त सचिव बनाया जाएगा। इसके अलावा, अरुण सिंह धूमल के एक बार फिर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) चेयरमैन बन जाएंगे।