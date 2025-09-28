BCCI को आज मिलेगा नया अध्यक्ष, AGM में लगेगी अंतिम मुहर

नई दिल्ली, जेएनएन : बीसीसीआइ में नए पदाधिकारियों की आज औपचारिक घोषणा होगी। रविवार को मुंबई में बीसीसीआई मुख्यालय में आयोजित होने वाली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में नामों पर अंतिम मुहर लगेगी।

पिछले दिनों नई दिल्ली में हुई अनौपचारिक बैठक में शीर्ष पदों पर सहमति बन चुकी थी। जम्मू क्रिकेट संघ से जुड़े पूर्व क्रिकेटर मिथुन मन्हास को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला हो चुका है। वह रोजर बिन्नी की जगह लेंगे।