    IND A vs AUS A: भारतीय टीम में नाम आते ही 'जाग गया' यह बल्लेबाज, ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेली तूफानी अर्धशतकीय पारी

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 05:48 PM (IST)

    वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम का एलान हो गया है। टीम में केएल राहुल को भी जगह मिली है। टीम में नाम आते ही केएल राहुल का बल्ला रन उगलने लगा। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट मैच की दूसरी पारी में केएल राहुल ने तूफानी अर्धशतक जड़ा। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ केएल राहुल ने दूसरी पारी में 74 रन बनाए।

    केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा अर्धशतक।

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान हो गया। शुभमन गिल को कप्तान और रवींद्र जडेजा को उप-कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है। चोट की वजह से ऋषभ पंत रिहैब पर हैं उनकी जगह ध्रुव जुरेल को विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में चुना गया है।

    टीम में नाम आते ही केएल राहुल का बल्ला रन उगलने लगा। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट मैच की दूसरी पारी में केएल राहुल ने तूफानी अर्धशतक जड़ा। लक्ष्य का पीछा करते हुए केएल राहुल ने भारत को दमदार शुरुआत दिलाई। राहुल ने दिखाया कि क्यों चयनकर्ता उन पर भरोसा करते हैं।

    पहले विकेट के लिए जोड़ा 84 रन 

    एन जगदीशन के साथ मिलकर केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 84 रन जोड़े। फिर साई सुदर्शन के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। इस दौरान केएल राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। केएल राहुल 92 गेंद पर 74 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 80.43 का रहा।

    पहली पारी में बनाए 11 रन

    इससे पहले पहली पारी में केएल राहुल फेल हो गए थे। वह 11 रन बनाकर आउट हो गए थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम एलान से पहले उन्हीं पर सभी की निगाहें थी। इंग्लैंड दौरे से लौटने के बाद केएल राहुल पहली बार क्रिकेट के मैदान पर लौटे थे। फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद वह ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ उतरे थे।

    भारत को मिला 412 रन का लक्ष्य

    मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ए की दूसरी पारी 185 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 412 रन का लक्ष्य रखा। भारत ने दूसरी पारी में दो विकेट के नुकसान पर 169 रन बना लिए हैं। अभी तीन दिन का ही खेल समाप्त हुआ है। साई सुदर्शन 44 रन और मानव सुथार 1 रन बनाकर नाबाद लौटे।

