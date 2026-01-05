Kieron Pollard की नसीम शाह से हुई भयंकर लड़ाई, फाइनल मैच में जो हुआ उसका VIDEO वायरल

दरअसल, ये घटना MI एमिरेट्स की पारी के 11वें ओवर का है। नसीम शाह (Naseem Shah) ने जब ओवर की आखिरी गेंद फेंकी, तो नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़े पोलार्ड ने नसीम से कुछ कहा। नसीम ने भी तुरंत पलटकर जवाब दिया, जिसके बाद मामला बढ़ गया। दोनों खिलाड़ियों के बीच जुबानी जंग इतनी तेज थी कि मामले को शांत करने के लिए ऑन-फील्ड अंपायरों को बीच-बचाव के लिए आना पड़ा।

फाइनल मैच के दौरान बीच मैदान डेजर्ट वाइपर्स के पाकिस्तानी तेज गेंदबाज नसीम शाह और MI एमिरेट्स के कप्तान कीरोन पोलार्ड की लड़ाई हुई, जिसने खिताबी मुकाबले में तनाव बढ़ा दिया। सोशल मीडिया पर इस हाई-वोल्टेज ड्रामे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Kieron Pollard Naseem Shah Fight: दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए ILT20 फाइनल के दौरान कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया।

नसीम ने गेंद से दिया जवाब ये विवाद यहीं नहीं थमा जब नसीम अपना अगला स्पेल डालने आए, तब भी पोलार्ड (Kieron Pollard Fight with Naseem Shah) उन्हें कुछ उकसाते नजर आए। लेकिन इस बार नसीम शाह ने गेंद से जवाब दिया। पारी के 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर नसीम ने पोलार्ड को अपने जाल में फंसाया। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में पोलार्ड संजय पहल को कैच थमा बैठे। इस दौरान पोलार्ड 28 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुए। विकेट लेने के बाद नसीम का रिएक्शन देखने लायक था।