Kieron Pollard का वर्ल्ड रिकॉर्ड...बने टी20 के 'सिक्सर किंग'; धोनी-रोहित को कोसों पीछे छोड़ा
ILT20 के 29वें मैच में दुबई कैपिटल्स को 8 विकेट से हराने के बाद एमआई एमिरेट्स की टीम ने पहले क्वालिफायर में अपनी जगह पक्की कर ली है है। 10 मैचों में य ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Kieron Pollard Record: इंटरनेशनल लीग T20 (ILT20) में MI एमिरेट्स का दबदबा जारी है। सीजन के 29वें मैच में एमआई एमिरेट्स ने दुबई कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। यह 10 मैचों में उनकी 7वीं जीत थी, जिसके दम पर पहले क्वालिफायर के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है।
इस टीम की कप्तानी कीरोन पोलार्ड कर रहे हैं, जिन्होंने टीम की जीत में अहम योगदान दिया। जहां टीम को आखिरी 6 ओवर में 40 रन की दरकार थी, तब पोलार्ड ने अटैकिंग अंदाज में बैटिंग कर चौके-छक्कों की बौछार लगाई। एक ओवर में उन्होंने 30 रन ठोक डाले और 16.4 ओवर में ही टीम को 123 रन का लक्ष्य हासिल करने में मदद की। इस दौरान पोलार्ड ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।
Kieron Pollard ने रचा इतिहास
दरअसल, कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard 300 sixes) ने टी20 क्रिकेट (T20 Cricket) में एक ऐसा रिकॉर्ड (World Record बना लिया है, जिसे तोड़ना रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गजों के लिए भी नामुमकिन नजर आ रहा है। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में दुबई कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए ILT20 मैच में पोलार्ड ने ना केवल अपनी टीम को जीत दिलाई, बल्कि इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज कराया।
मैच के दौरान पोलार्ड ने महज 31 गेंदों में 44 रनों की नाबाद पारी खेली। उनकी इस पारी में 15वां ओवर सबसे खास रहा, जिसमें उन्होंने वकार सलामखिल की जमकर धुनाई की।
पोलार्ड ने उस एक ओवर में 4 छक्के और 1 चौका जड़कर कुल 30 रन बटोरे और मैच का पासा पलट दिया। उनकी इस पारी के दम पर MI अमीरात ने 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की और फाइनल की रेस में अपनी जगह पक्की कर ली।
पोलार्ड का वर्ल्ड रिकॉर्ड
पोलार्ड टी20 क्रिकेट के इतिहास में कप्तान के तौर पर 300 छक्के पूरे करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने धोनी और रोहित जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए यह आंकड़ा छुआ है।
टी20 में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर
कीरोन पोलार्ड: 304 छक्के (209 मैच)
फाफ डु प्लेसिस: 286 छक्के (210 मैच)
एमएस धोनी: 281 छक्के (331 मैच)
रोहित शर्मा: 273 छक्के (225 मैच)
विराट कोहली: 227 छक्के (193 मैच)
Kieron Pollard kills the chase with a 3️⃣0️⃣ run over! 🥵💥— International League T20 (@ILT20Official) December 27, 2025
Unmatched, belligerent hitting by the skipper. Clean, powerful, devastating! 🔥#MIEvDC #DPWorldILT20 #AllInForCricket #WhereTheWorldPlays pic.twitter.com/yMK70Wzx3R
बता दें कि धोनी पहले कप्तान थे जिन्होंने टी20 में 100, 150, 200 और 250 छक्कों का कीर्तिमान हासिल किया था। लेकिन अब धोनी IPL में कप्तानी छोड़ चुके हैं और ऋतुराज गायकवाड़ के फिट होने के बाद धोनी के दोबारा कप्तान बनने की उम्मीद कम है।
वहीं रोहित शर्मा भी अब मुंबई इंडियंस के कप्तान नहीं हैं, ऐसे में इन दोनों दिग्गजों के लिए पोलार्ड के 300 छक्कों के रिकॉर्ड तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। फाफ डु प्लेसिस जरूर इस रेस में पोलार्ड के करीब हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।