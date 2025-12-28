Kieron Pollard का वर्ल्ड रिकॉर्ड...बने टी20 के 'सिक्सर किंग'; धोनी-रोहित को कोसों पीछे छोड़ा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Kieron Pollard Record: इंटरनेशनल लीग T20 (ILT20) में MI एमिरेट्स का दबदबा जारी है। सीजन के 29वें मैच में एमआई एमिरेट्स ने दुबई कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। यह 10 मैचों में उनकी 7वीं जीत थी, जिसके दम पर पहले क्वालिफायर के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है।

इस टीम की कप्तानी कीरोन पोलार्ड कर रहे हैं, जिन्होंने टीम की जीत में अहम योगदान दिया। जहां टीम को आखिरी 6 ओवर में 40 रन की दरकार थी, तब पोलार्ड ने अटैकिंग अंदाज में बैटिंग कर चौके-छक्कों की बौछार लगाई। एक ओवर में उन्होंने 30 रन ठोक डाले और 16.4 ओवर में ही टीम को 123 रन का लक्ष्य हासिल करने में मदद की। इस दौरान पोलार्ड ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।

Kieron Pollard ने रचा इतिहास दरअसल, कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard 300 sixes) ने टी20 क्रिकेट (T20 Cricket) में एक ऐसा रिकॉर्ड (World Record बना लिया है, जिसे तोड़ना रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गजों के लिए भी नामुमकिन नजर आ रहा है। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में दुबई कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए ILT20 मैच में पोलार्ड ने ना केवल अपनी टीम को जीत दिलाई, बल्कि इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज कराया।

मैच के दौरान पोलार्ड ने महज 31 गेंदों में 44 रनों की नाबाद पारी खेली। उनकी इस पारी में 15वां ओवर सबसे खास रहा, जिसमें उन्होंने वकार सलामखिल की जमकर धुनाई की। पोलार्ड ने उस एक ओवर में 4 छक्के और 1 चौका जड़कर कुल 30 रन बटोरे और मैच का पासा पलट दिया। उनकी इस पारी के दम पर MI अमीरात ने 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की और फाइनल की रेस में अपनी जगह पक्की कर ली।

पोलार्ड का वर्ल्ड रिकॉर्ड पोलार्ड टी20 क्रिकेट के इतिहास में कप्तान के तौर पर 300 छक्के पूरे करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने धोनी और रोहित जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए यह आंकड़ा छुआ है।