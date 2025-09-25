India Squad for WI Test: करुण नायर का कटा पत्ता, बदला गया उप-कप्तान; वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का एलान

India Squad for WI Test वेस्टइंडीज के खिलाफ अगले महीने से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान हो गया है। इस सीरीज का पहला मैच 2 अक्टूबर से खेला जाना है। वहीं दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर को होना है। इससे पहले भारतीय टेस्ट टीम का एलान बीसीसीआई ने कर दिया है जिसमें कई बड़े-बड़े फेरबदल देखने को मिले।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs WI India Squad Announced: वेस्टइंडीज के खिलाफ अगले महीने से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान हो गया है। इस सीरीज का पहला मैच 2 अक्तूबर से खेला जाना है। वहीं, दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर को होना है। इससे पहले भारतीय टेस्ट टीम का एलान बीसीसीआई ने कर दिया है, जिसमें कई बड़े-बड़े फेरबदल देखने को मिले।

भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill Captain) को बनाया गया है, जबकि रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja Vice Captain) उनके डिप्टी हैं। वहीं, सीरीज के लिए अक्षर पटेल की वापसी हुई है, जो इंग्लैंड दौरे पर टीम में शामिल नहीं थे। वहीं, करुण नायर का पत्ता कट गया है। अगर बात करें श्रेयस अय्यर की तो वह इस सीरीज में सेलेक्टर नहीं किए गए, क्योंकि उन्होंने बीसीसीआई से 6 महीने का रेड बॉल क्रिकेट से लंबा ब्रेक लिया है।

IND vs WI Test 2025: भारतीय टीम का हुआ एलान दरअसल, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर (Ajit Agarkar) ने वेस्टइंडीज (IND vs WI Test 2025) के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम से करुण नायर (Karun Nair & Shardul Thakur Dropped) और शार्दुल ठाकुर को ड्रॉप किया गया है, जो इंग्लैंड दौरे पर टीम में शामिल थे। अभिमन्यू ईश्वरन को भी टीम में शामिल नहीं किया गया।

अजीत अगरकर ने बताया कि ऑलराउंडर अक्षर पटेल और टॉप ऑर्डर बैटर देवदत्त पडिक्कल की वासी हुई है। अक्षर ने आखिरी टेस्ट भारत के लिए 2024 फरवरी में खेला था, जबकि पडिक्कल ने 2024 नवंबर के महीने में टीम के लिए आखिरी टेस्ट मैच खेला था।

देवदत्त पडिक्कल को एन जगदीसन के साथ भारत की टीम के लिए चुना गया है, जो संभावित बैकअप विकल्प विकेटकीपर के रूप में आते हैं। ध्रुव जुरेल को विकेटकीपिंग भूमिका के लिए चुना गया है, क्योंकि ऋषभ पंत इंजरी की वजह से इस सीरीज के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे।