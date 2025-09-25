India Squad for West Indies Test 2025 Live: जडेजा को क्यों बनाया गया उप-कप्तान? अजीत अगरकर ने बताई वजह

India Squad for West Indies Series Announcement Live: बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर आज वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यीय वाली भारतीय टीम का आज एलान करेंगे। पिछले साल न्यूजीलैंड से घर पर 0-3 की हार के बाद यह भारत की पहली घरेलू टेस्ट सीरीज होगी।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India Squad for West Indies Series Announcement Live: भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली आगामी दो मैचों टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया की 15 सदस्यीय स्क्वॉड का एलान हो गया है। बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने दुबई प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम की घोषणा की।

बता दें कि दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 2 अक्टूबर से होना है। इस सीरीज को लेकर उत्साह इसलिए भी है क्योंकि पिछले साल नवंबर में न्यूजीलैंड से मिली 0-3 की शर्मनाक हार के बाद, यह भारत की पहली घरेलू टेस्ट सीरीज होगी।

इस सीरीज के लिए शुभमन गिल को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि रवींद्र जडेजा को उप-कप्तान बनाया गया। करुण नायर-शार्दुल ठाकुर समेत कई बड़े नाम टेस्ट टीम से गायब है।