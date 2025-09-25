India Squad for West Indies Test 2025 Live: जडेजा को क्यों बनाया गया उप-कप्तान? अजीत अगरकर ने बताई वजह

Language
    India Squad for West Indies Series Announcement Live: बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर आज वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यीय वाली भारतीय टीम का आज एलान करेंगे। पिछले साल न्यूजीलैंड से घर पर 0-3 की हार के बाद यह भारत की पहली घरेलू टेस्ट सीरीज होगी।

    By Priyanka Joshi Thu, 25 Sep 2025 02:17 PM (IST)
    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India Squad for West Indies Series Announcement Live: भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली आगामी दो मैचों टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया की 15 सदस्यीय स्क्वॉड का एलान हो गया है। बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने दुबई प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम की घोषणा की।

    बता दें कि दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 2 अक्टूबर से होना है। इस सीरीज को लेकर उत्साह इसलिए भी है क्योंकि पिछले साल नवंबर में न्यूजीलैंड से मिली 0-3 की शर्मनाक हार के बाद, यह भारत की पहली घरेलू टेस्ट सीरीज होगी। 

    इस सीरीज के लिए शुभमन गिल को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि रवींद्र जडेजा को उप-कप्तान बनाया गया। करुण नायर-शार्दुल ठाकुर समेत कई बड़े नाम टेस्ट टीम से गायब है। 

    25 Sept 20252:17:58 PM

    IND vs WI Test Live: सरफराज खान क्यों नहीं चुना गया?

    अजीत अगरकर ने बताया कि सरफराज खान को इंजरी की वजह से वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली।

    25 Sept 20252:16:03 PM

    India Squad Vs West Indies Live: जडेजा को क्यों बनाया गया उप-कप्तान

    बता दें कि ऋषभ पंत नियमित विकेटकीपर हैं और अहम खिलाड़ी हैं। लेकिन दुर्भाग्य से, वह इस टेस्ट सीरीज में जगह बनाने के लिए पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं।

    वहीं, रवींद्र जडेजा, जिन्हें वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारत का नया उप-कप्तान बनाया गया। उनको लेकर अजीत अगरकर ने कहा कि जड्डू काफी अनुभव के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक रहे हैं। तो यही कारण है कि उन्हें उप-कप्तान बनाया गया।

    25 Sept 20252:08:35 PM

    India Squad Live: ईशान किशन को नजरअंदाज क्यों?

    ईशान किशन को वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली। इस पर अगरकर ने कहा कि जब इंडिया ए का चयन हुआ था तब ईशान फिट नहीं थे। उस समय एन जगदीशन को टीम में लिया गया। ईशान को और क्रिकेट खेलनी होगी और लगातार प्रदर्शन दिखाना होगा।

    25 Sept 20252:07:41 PM

    India Squad Live Updates: बुमराह को लेकर क्या बोले अजीत अगरकर?

    बुमराह को लेकर अगरकर ने साफ किया कि यह टीम दोनों टेस्ट के लिए है। बुमराह दोनों मैचों में उपलब्ध रहेंगे। इंग्लैंड सीरीज में उन्हें आराम मिला था और एशिया कप भी अंतराल के साथ हुआ है। बुमराह तैयार हैं और खेलने को उत्सुक हैं।

    25 Sept 20252:06:07 PM

    India Squad Announced Live: श्रेयस अय्यर क्यों नहीं सीरीज का हिस्सा?

    श्रेयस अय्यर के बाहर होने पर अजीत अगरकर ने कहा कि श्रेयस सीनियर खिलाड़ी हैं और इंडिया ए के कप्तान भी रह चुके हैं। लेकिन फिटनेस की वजह से उपलब्ध नहीं हैं। हमारी पहली प्राथमिकता है कि वह फिट होकर मैदान पर वापसी करें और अच्छा खेलें।

    बता दें कि श्रेयस ने रेड बॉल क्रिकेट से 6 महीने का लंबा ब्रेक लिया है, जिसकी वजह है उनकी कमर की समस्या।

    25 Sept 20252:01:54 PM

    IND Vs WI Live: ध्रुव जुरैल पर जताया भरोसा

    अजीत अगरकर ने कहा कि ध्रुव जुरैल टीम के पहले विकल्प विकेटकीपर होंगे। उन्होंने जुरैल की तारीफ करते हुए कहा कि इस युवा खिलाड़ी में काफी क्षमता है। उनके साथ एन जगदीशन दूसरे विकेटकीपर के रूप में शामिल हैं।

    बता दें कि नियमित विकेटकीपर ऋषभ पंत इंजरी के चलते इस सीरीज के लिए भारतीय टीम के चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। 

    25 Sept 20251:24:06 PM

    IND VS WI India Squad Test Live: करुण नायर के ड्रॉप होने पर क्या बोले अजीत अगरकर?

    भारत के सीनियर सेलेक्टर अजीत अगरकर ने करुण नायर के भारतीय टीम से बाहर रहने पर बयान दिया। करुण नायर इंग्लैंड दौरे पर शामिल थे, लेकिन अब उन्हें वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में जगह मिली है।

    अजीत आगरकर ने करुण नायर के ड्रॉप पर कहा,

    "हम करुण नायर से ज्यादा उम्मीद कर रहे थे। केवल एक पारी के आधार पर टीम में नहीं रखा जा सकता। पड्डिकल ज्यादा योगदान दे रहा है। हम हर खिलाड़ी को 15-20 मौके देना चाहेंगे, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में यह संभव नहीं है।

    25 Sept 20251:22:02 PM

    India Squad For West Indies Live: प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें

    दुबई में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने भारत की वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया।

    • देवदत्त पड्डिकल और नितीश रेड्डी टीम में लौटे हैं।
    • करुण नायर और शार्दुल ठाकुर को ड्रॉप किया।
    • मानव सूथार और अभिमन्यु ईश्वरन का नाम भी टीम में नहीं है।
    • रवींद्र जडेजा को उप-कप्तान बनाया गया है।
    • जसप्रीत बुमराह टीम में शामिल हैं।
    25 Sept 20251:00:22 PM

    India Squad for West Indies Test 2025 Live: जडेजा बने शुभमन गिल के डिप्टी

    25 Sept 202512:46:59 PM

    India Squad for West Indies Test 2025 Live: भारतीय टीम का हुआ एलान

    वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान हो गया है। इस टेस्ट सीरीज के लिए शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है, जबकि उप-कप्तान की जिम्मेदारी रवींद्र जडेजा के पास है।  

    25 Sept 202512:44:10 PM

    India Squad for West Indies Test Live Updates: वेस्टइंडीज की टीम का पहले हो चुका एलान

    वेस्टइंडीज की टीम इस बार रोस्टन चेस की कप्तानी में उतरेगी, जबकि जोमेल वारिकन उप-कप्तान होंगे। टीम में केवलोन एंडरसन, एलिक एथानाज, जॉन कैम्पबेल, टैगेनरिन चंदरपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इम्लाच, अल्जारी जोसेफ, शमार जोसेफ, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खारी पियरे और जेडन सील्स शामिल है।

    25 Sept 202512:40:09 PM

    IND vs WI India Squad Announcement Live: ये सीरीज क्यों है खास?

    भारत को पिछले साल घर पर न्यूजीलैंड से मिली 0-3 हार मिली थी, जिसके बाद ये टीम इंडिया की पहली घरेलू टेस्ट सीरीज होगी। 

    25 Sept 202512:39:09 PM

    India Squad Announcement Live Updates: कब खेली जानी है टेस्ट सीरीज?

    • पहला टेस्ट: 2–6 अक्टूबर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
    • दूसरा टेस्ट: 10–14 अक्टूबर, अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली
    25 Sept 202512:38:23 PM

    India Squad for West Indies Test 2025 Live: प्रेस कॉन्फ्रेंस कब और कहां होगी?

    वेस्टइंडीज के खिलाफ आज भारतीय टीम का एलान होना है, जिसके लिए चीफ सेलेक्टर आज दुबई में 12:30 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीम का एलान करेंगे।