जसप्रीत बुमराह ने कॉलेज ग्राउंड में पहुंचकर दिया खिलाड़ियों को सरप्राइज, नेट्स पर बहाया पसीना

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने सोमवार को अपने फैंस और क्रिकेटरों को हैरान कर दिया। बुमराह ने उस समय सभी को हैरान कर दिया जब वह गुजरात कॉलेज ग्राउंड पर नेट सेशन के लिए पहुंच गए। बुमराह विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं और इस समय आराम कर रहे हैं।

बुमराह जिस मैदान पर नेट सेशन के लिए गए वहां तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विजय हजारे ट्रॉफी का मैच खेला जा रहा था। मैदान पर ज्यादा फैंस नहीं थे तो उनसे मिलने वाले और ऑटोग्राफ लेने वालों की भीड़ नहीं थी, लेकिन बुमराह को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया।

आराम से किया अभ्यास अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, बुमराह ने नेट्स पर गेंदबाजी की और चुपचाप चले गए। उन्होंने गुजरात के पूर्व कोच हितेश मजूमदार की देखरेख में अभ्यास किया। कुछ देर वार्मअप करने के बाद बुमराह ने दो कदम से गेंदबाजी की और फिर इसके बाद अपना रनअप बढ़ाया। सेशन के खत्म होने तक वह अपने फुल रनअप में गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने बल्लेबाजों को काफी परेशान किया।

उन्होंने गुजरात के रणजी बल्लेबाज सनप्रीत बग्गा को बीट किया और कहा कि बाउंस पर आकर खेलो। बुमराह ने कुछ गेंदें फेंकी जिन्होंने विकेट उड़ा दिए। उन्होंने आधे घंटे में सेशन खत्म कर दिया। बग्गा ने कहा, "वह पूरे पेस के साथ गेंदबाजी नहीं कर रहे थे। उनकी स्पीड 130-135 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। मैंने उनके दो ओवर खेले।"