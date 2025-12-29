Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जसप्रीत बुमराह ने कॉलेज ग्राउंड में पहुंचकर दिया खिलाड़ियों को सरप्राइज, नेट्स पर बहाया पसीना

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:30 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आज गुजरात कॉलेज ग्राउंड पर अचानक पहुंचकर सभी को हैरान कर दिया। बुमराह ने जमकर नेट्स पर अभ्यास कि ...और पढ़ें

    Hero Image

    जसप्रीत बुमराह ने नेट्स पर बहाया पसीना

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने सोमवार को अपने फैंस और क्रिकेटरों को हैरान कर दिया। बुमराह ने उस समय सभी को हैरान कर दिया जब वह गुजरात कॉलेज ग्राउंड पर नेट सेशन के लिए पहुंच गए। बुमराह विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं और इस समय आराम कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुमराह जिस मैदान पर नेट सेशन के लिए गए वहां तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विजय हजारे ट्रॉफी का मैच खेला जा रहा था। मैदान पर ज्यादा फैंस नहीं थे तो उनसे मिलने वाले और ऑटोग्राफ लेने वालों की भीड़ नहीं थी, लेकिन बुमराह को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया।

    आराम से किया अभ्यास

    अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, बुमराह ने नेट्स पर गेंदबाजी की और चुपचाप चले गए। उन्होंने गुजरात के पूर्व कोच हितेश मजूमदार की देखरेख में अभ्यास किया। कुछ देर वार्मअप करने के बाद बुमराह ने दो कदम से गेंदबाजी की और फिर इसके बाद अपना रनअप बढ़ाया। सेशन के खत्म होने तक वह अपने फुल रनअप में गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने बल्लेबाजों को काफी परेशान किया।

    उन्होंने गुजरात के रणजी बल्लेबाज सनप्रीत बग्गा को बीट किया और कहा कि बाउंस पर आकर खेलो। बुमराह ने कुछ गेंदें फेंकी जिन्होंने विकेट उड़ा दिए। उन्होंने आधे घंटे में सेशन खत्म कर दिया। बग्गा ने कहा, "वह पूरे पेस के साथ गेंदबाजी नहीं कर रहे थे। उनकी स्पीड 130-135 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। मैंने उनके दो ओवर खेले।"

    मिल सकता है आराम

    बुमराह ने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे और टी20 सीरीज में हिस्सा लिया था। वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी खेलने से राहत दी गई है। टीम इंडिया को अपनी अगली सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलनी है। न्यूजीलैंड टीम भारत दौरे पर आएगी वनडे सीरीज के अलावा टी20 सीरीज भी खेलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बीसीसीआई बुमराह को वनडे सीरीज से आराम दे सकती है।

    यह भी पढ़ें- IND vs NZ ODI 2026: बुमराह-हार्दिक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे? रिपोर्ट से सामने आई बड़ी वजह

    यह भी पढ़ें- 'बुमराह और पंत ने मांगी माफी', 'बौना' विवाद पर टेंबा बावुमा का बड़ा खुलासा, 'ग्रोवेल' पर भी दी सफाई