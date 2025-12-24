Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'बुमराह और पंत ने मांगी माफी', 'बौना' विवाद पर टेंबा बावुमा का बड़ा खुलासा, 'ग्रोवेल' पर भी दी सफाई

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 11:11 PM (IST)

    मैच के दौरान, बुमराह और पंत LBW अपील करने के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने बावुमा की हाइट का जिक्र किया। ईएसपीएन क्रिकइन्फो के एक कॉलम में लिखते ...और पढ़ें

    Hero Image

    बौना विवाद पर टेंबा बावुमा का बड़ा खुलासा। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में हुई दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान टेम्बा बावुमा को भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से एक विवादित टिप्पणी का सामना करना पड़ा। कोलकाता में पहले टेस्ट के दौरान, साउथ अफ्रीका के कप्तान को जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत ने 'बौना' कहा, जो उनकी छोटी हाइट के लिए था। अब बावुमा ने इस पर एक बड़ा खुलासा किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मैच के दौरान, बुमराह और पंत LBW अपील करने के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने बावुमा की हाइट का जिक्र किया। ईएसपीएन क्रिकइन्फो के एक कॉलम में लिखते हुए, बावुमा ने स्लेजिंग पर अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि पंत और बुमराह ने उनसे माफी मांगी थी।

    बुमराह-पंत ने मांगी माफी

    उन्होंने लिखा, मुझे पता है कि उन्होंने अपनी भाषा में मेरे बारे में कुछ कहा था। दिन के आखिर में दोनों सीनियर खिलाड़ी ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह आए और माफी मांगी। जब माफी मांगी गई, तो मुझे पता नहीं था कि यह किस बारे में थी। मैंने उस समय यह सुना नहीं था और मुझे इसके बारे में अपने मीडिया मैनेजर से बात करनी पड़ी। मैदान पर जो होता है, वह मैदान पर ही रहता है। आप इसे फ्यूल और मोटिवेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में कोई दुश्मनी नहीं है।

    टेम्बा बावुमा ने कॉनरैड विवाद पर बात की

    बावुमा ने गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साउथ अफ्रीका के कोच शुक्री कॉनरैड की 'ग्रोवेल' टिप्पणी पर भी अपना नजरिया बताया। प्रोटियाज कोच ने बाद में अपने शब्दों के लिए माफी मांगी। बावुमा को लगा कि कॉनरैड एक 'बेहतर शब्द' इस्तेमाल कर सकते थे।

    वनडे सीरीज के दौरान मुद्दा खत्म

    बावुमा ने लिखा, शुक्री को भी अपनी 'ग्रोवेल' टिप्पणी के लिए आलोचना झेलनी पड़ी। जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना, तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसने मुझे याद दिलाया कि टेस्ट सीरीज कितनी कठिन और प्रतिस्पर्धी थी और ग्रुप के कुछ व्यक्तियों के लिए इसका क्या मतलब था। शुक्री ने वनडे सीरीज के बाद बात की और उस मुद्दे को खत्म कर दिया।

    25 साल बाद साउथ अफ्रीका ने जीती टेस्ट सीरीज

    बता दें कि साउथ अफ्रीका ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए भारत को टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराया। अफ्रीका ने 25 साल बाद भारतीय सरजमीं पर टेस्ट सीरीज जीती थी। हालांकि, अफ्रीका को वनडे सीरीज और टी20I सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था।

    यह भी पढे़ं- IND vs SA: 'वह कहीं खो गया है', सीरीज जीतने के बाद सूर्या ने किया अपनी खराब फॉर्म का बचाव, हंसते हुए बताया वापसी का प्‍लान