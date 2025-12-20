Language
    IND vs SA: 'वह कहीं खो गया है', सीरीज जीतने के बाद सूर्या ने किया अपनी खराब फॉर्म का बचाव, हंसते हुए बताया वापसी का प्‍लान

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:32 AM (IST)

    शुक्रवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टी20 में भारतीय टीम ने 30 रन से जीत दर्ज कर भारत ने सीरीज पर 3-1 से कब्‍जा जमाया। सीरीज जीतने के बाद भारतीय कप ...और पढ़ें

    सूर्या का बल्‍ला नहीं चल रहा है।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम ने साल 2025 का अंत जीत के साथ किया। शुक्रवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टी20 में भारतीय टीम ने 30 रन से जीत दर्ज कर भारत ने सीरीज पर 3-1 से कब्‍जा जमाया। सीरीज जीतने के बाद भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने टीम प्‍लान पर बात की। इस दौरान वह अपनी फॉर्म का बचाव करते नजर आए।

    स्‍काई ने शेयर किया प्‍लान

    सूर्यकुमार यादव ने कहा, "सीरीज की शुरुआत से ही हम एक खास तरह की क्रिकेट खेलना चाहते थे और हमने ठीक वैसा ही किया। हमने कुछ भी अलग करने की कोशिश नहीं की। हम हर डिपार्टमेंट में अपना दमखम दिखाना चाहते थे और नतीजे सबके सामने हैं। पिछली कुछ सीरीज में हमें यही कमी महसूस हो रही थी। हम बिल्कुल इसी तरह बल्लेबाजी करना चाहते थे, एक बार कोई बल्लेबाज लय में आ जाए तो वो रुकता नहीं। हम वो अटूट इरादा चाहते थे और आज वो शानदार तरीके से काम आया।"

    भारतीय कप्‍तान ने कहा, "हम कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे थे। योजना थी कि पावरप्ले में बुमराह को एक ओवर में इस्तेमाल किया जाए, ड्रिंक्स ब्रेक के बाद बीच के ओवरों को नियंत्रित किया जाए और फिर उन्हें डेथ ओवरों के लिए तैयार रखा जाए।"

    प्‍लेयर्स की तारीफ की

    सर्या ने वॉशिंगटन सुंदर की तारीफ की। उन्‍होंने कहा, "वाशी ने आज शानदार प्रदर्शन किया और जिम्मेदारी संभाली। हम कई बार दबाव में थे, चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन खेल में यही मायने रखता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और लड़कों ने वाकई बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। यह चुनौतीपूर्ण लेकिन बहुत अच्छी सीरीज रही। हमने लगभग वह सब कुछ हासिल किया जो हम चाहते थे।"

    अपनी वापसी का दावा किया

    अपनी खराब फॉर्म को लेकर सूर्यकुमान ने कहा, "शायद एकमात्र चीज जो हम पूरी तरह से नहीं कर पाए, वह थी "सूर्या को बल्लेबाज के रूप में" ढूंढना। मुझे लगता है कि वह कहीं खो गया था, लेकिन वह और भी मजबूत होकर लौटेगा। एक टीम के रूप में, मैं बहुत खुश हूं। जब भी हम मुश्किल में थे, किसी न किसी ने हमेशा आगे बढ़कर हमें उससे बाहर निकाला। कप्तान के तौर पर, यह बहुत संतोषजनक है।"

