IND vs PAK: हारिस रऊफ को मिला जेट गिरान वाले इशारे का जवाब, जसप्रीत बुमराह ने बीच मैदान पर कर दी बोलती बंद

हारिस रऊफ ने सुपर-4 में भारत के खिलाफ खेले गए मैच में भारतीय फैंस की तरफ जेट गिराने का इशारा किया था जिसके कारण उनको अपनी मैच फीस का 30 परसेंट जुर्माना देना पड़ा। फाइनल में हारिस को इस बात का असली जवाब मिला। बुमराह ने उनको बोल्ड कर उनका प्लेन गिरा दिया।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप-2025 में जब सुपर-4 का मैच खेला गया था तब हारिस रऊफ ने भारतीय फैंस की तरफ जेट गिराने वाला इशारा किया था। इसकी उन्हें सजा भी मिली थी और आईसीसी ने उन पर 30 फीसदी मैच फीस का जुर्माना लगाया था, लेकिन रऊफ को असली जवाब तो फाइनल में जसप्रीत बुमराह ने दिया।

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। हालांकि, पाकिस्तान ने अपने आप को विजेता माना था और ये अफवाह फैलाई थी कि उसने भारत के छह राफेल मार गिराए और भारत उसका एक भी प्लेन नहीं गिरा सका।

बुमराह ने दिया जवाब रऊफ ने ये इशारा बाउंड्री पर भारतीय फैंस की तरफ किया था। आज बुमराह ने उनको बोल्ड कर इसका जवाब दे दिया। 18वें ओवर की पांचवीं गेंद पर बुमराह ने यॉर्कर फेंकी जिसका रऊफ के पास कोई जवाब नहीं था। यहां रऊफ बोल्ड हो गए। बुमराह ने फिर रऊफ के सामने प्लेन गिराने का इशारा किया और उन्हें याद दिलाया की असली प्लेन कहां और किसने गिराया है। रऊफ ने चार गेंदों पर एक चौके की मदद से छह रन ही बनाए थे। बुमराह ने 20वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद नवाज को रिंकू सिंह के हाथों कैच करा पाकिस्तान टीम को ऑल आउट कर दिया।