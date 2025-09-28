Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs PAK: हारिस रऊफ को मिला जेट गिरान वाले इशारे का जवाब, जसप्रीत बुमराह ने बीच मैदान पर कर दी बोलती बंद

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 09:57 PM (IST)

    हारिस रऊफ ने सुपर-4 में भारत के खिलाफ खेले गए मैच में भारतीय फैंस की तरफ जेट गिराने का इशारा किया था जिसके कारण उनको अपनी मैच फीस का 30 परसेंट जुर्माना देना पड़ा। फाइनल में हारिस को इस बात का असली जवाब मिला। बुमराह ने उनको बोल्ड कर उनका प्लेन गिरा दिया।

    prefferd source google
    Hero Image
    जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को दिया मुंहतोड़ जवाब

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप-2025 में जब सुपर-4 का मैच खेला गया था तब हारिस रऊफ ने भारतीय फैंस की तरफ जेट गिराने वाला इशारा किया था। इसकी उन्हें सजा भी मिली थी और आईसीसी ने उन पर 30 फीसदी मैच फीस का जुर्माना लगाया था, लेकिन रऊफ को असली जवाब तो फाइनल में जसप्रीत बुमराह ने दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। हालांकि, पाकिस्तान ने अपने आप को विजेता माना था और ये अफवाह फैलाई थी कि उसने भारत के छह राफेल मार गिराए और भारत उसका एक भी प्लेन नहीं गिरा सका।

    बुमराह ने दिया जवाब

    रऊफ ने ये इशारा बाउंड्री पर भारतीय फैंस की तरफ किया था। आज बुमराह ने उनको बोल्ड कर इसका जवाब दे दिया। 18वें ओवर की पांचवीं गेंद पर बुमराह ने यॉर्कर फेंकी जिसका रऊफ के पास कोई जवाब नहीं था। यहां रऊफ बोल्ड हो गए। बुमराह ने फिर रऊफ के सामने प्लेन गिराने का इशारा किया और उन्हें याद दिलाया की असली प्लेन कहां और किसने गिराया है। रऊफ ने चार गेंदों पर एक चौके की मदद से छह रन ही बनाए थे। बुमराह ने 20वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद नवाज को रिंकू सिंह के हाथों कैच करा पाकिस्तान टीम को ऑल आउट कर दिया।

    पाकिस्तान हो गई ढेर

    पाकिस्तान को धीमी लेकिन मजबूत शुरुआत मिली थी। साहिबजादा फरहान और फखर जमां ने पहले विकेट के लिए 84 रन जोड़े थे। यहां लगा था कि ये टीम आसानी से 200 का स्कोर खड़ा कर देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पांच गेंद पहले पाकिस्तानी टीम 146 रनों पर ढेर हो गई। फरहान का विकेट 10वें ओवर की चौथी गेंद पर गिरा जो टीम का पहला विकेट था। उन्होंने 38 गेंदों पर पांच चौके और तीन छक्कों की मदद से 57 रन बनाए। 13वें ओवर की पांचवीं गेंद पर सैम अयूब के रूप में पाकिस्तान ने अपना दूसरा विकेट खोया। सैम अयूब ने 11 गेंदों पर 14 रन बनाए। अखर को वरुण ने आउट किया। उन्होंने 35 गेंदों पर दो चौके और दो छक्कों की मदद से 46 रन बनाए।

    इन तीनों के अलावा पाकिस्तान का कोई और बल्लेबाज दहाई के अंक में भी नहीं पहुंच पाया। भारत के लिए कुलदीप ने चार विकेट लिए। बुमराह, वरुण और अक्षर ने दो-दो विकेट लिए।

    यह भी पढ़ें- IND vs PAK: पाकिस्तानी ओपनरों ने करा दी टीम की बेइज्जती, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी पीछे रह गई टीम

    यह भी पढ़ें- IND vs PAK: टॉस के समय क्यों दिखे दो प्रेजेंटर, रवि शास्त्री ने नहीं की पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली से बात, जानिए वजह