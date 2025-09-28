IND vs PAK: टॉस के समय क्यों दिखे दो प्रेजेंटर, रवि शास्त्री ने नहीं की पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली से बात, जानिए वजह

Language
    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 08:48 PM (IST)

    क्रिकेट मैच में जब टॉस होता है तो उस समय एक ही प्रेंजेटर होता है लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप-2025 के फाइनल में एक नहीं दो प्रेजेंटर थे। ये देख सभी हैरान रह गए। भारत के पूर्व बल्लेबाज रवि शास्त्री के अलावा पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वकार यूनिस दोनों बतौर प्रेजेंटर मौजूद थे।

    भारत और पाकिस्तान के फाइनल के दिन दिखा अजूबा

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आम तौर पर क्रिकेट के मैच में जब भी टॉस होता है तो एक प्रेजेंटर होता है जो टॉस कराता है और उसके बाद कप्तानों से बात करता है, प्लेइंग-11 के बारे में सवाल पूछता है। ये परंपरा है। हालांकि, एशिया कप-2025 के फाइनल में कुछ अलग हुआ। भारत और पाकिस्तान के मैच में एक नहीं दो प्रेजेंटर टॉस के समय मौजूद थे।

    दो में एक थे भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री और एक थे पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और कोच वकार यूनिस। शास्त्री ने टॉस के समय मैच रैफरी ओर दोनों कप्तानों को इंट्रोड्यूस किया। सूर्यकुमार ने टॉस जीता तो शास्त्री ने उनसे बात की, लेकिन सलमान अली से बात नहीं की। पाकिस्तानी कप्तान से बात उनके ही देश के वकार यूनिस ने की।

    क्यों हुआ ऐसा?

    ये बदलाव क्यों हुआ इसकी कोई वजह तो सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय जो माहौल है और इस टूर्नामेंट में जो घटनाक्रम हुआ है उसे देखने के बाद ये कदम उठाया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल ठीक नहीं है और इसका कारण पहलगाम में हुआ आतंकी हमला था। इसी के विरोध में भारत ने 14 सितंबर को खेले गए मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। सुपर-4 के मैच में भी यही हुआ था। इसे लेकर पाकिस्तान काफी नाराज था और उसने एसीसी के अलावा आईसीसी से शिकायत की थी।

    सुपर-4 के मैच में साहिबजादा फरहान का गन सेलिब्रेशन और हारिस रऊफ के जेट प्लेन गिराने के इशारे ने माहौल को और गरमा दिया जिससे ये मैच अब सिर्फ मैच नहीं है बल्कि उससे काफी ज्यादा है। हो सकता है कि इसी के चलते आयोजकों ने दो प्रेजेंटर रखने की सोचा हो।

    वहीं, एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल से फाइनल में एक न्यूट्रल प्रेजेंटर रखने की अपील की थी।

    नकवी देंगे ट्रॉफी

    इस मैच के विजेता को एशिया कप की ट्रॉफी मिलेगी जो एसीसी के चीफ मोहसिन नकवी देंगे। भारत ने पाकिस्तानी टीम से हाथ न मिलाने का फैसला किया है और कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर भारत जीतता हो तो टीम इंडिया नकवी से ट्रॉफी नहीं लेगी।

    सूर्यकुमार ने नहीं खिंचवाई फोटो

    टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार ने फाइनल से पहले शनिवार को पाकिस्तान कप्तान के साथ ट्रॉफी फोटोशूट से इनकार कर दिया था। फाइनल वाले दिन टॉस के समय भी यही हुआ और सूर्यकुमार ने सलमान के साथ ट्रॉफी के सामने फोटो नहीं खिंचवाई। फाइनल मैच वाले दिन दोनों कप्तान टॉस के बाद ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। ये भी एक परंपरा है जो सूर्यकुमार ने तोड़ दी।

