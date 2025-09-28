IND vs PAK Playing 11: हार्दिक पांड्या हुए बाहर, टीम इंडिया में हुई इन खिलाड़ियों की एंट्री

एशिया कप के फाइनल में पहली बार आज भारत और पाकिस्तान का सामना है। एशिया कप-2025 में दो बार पाकिस्तान को पटखनी देने वाली टीम इंडिया एक बार फिर जीत हासिल करने के लिए बेसब्र है और पाकिस्तान बीती दो हारों को भुलाकर इस मैच को जीत सारा हिसाब बराबर करने की सोच के साथ उतर रही है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रविवार को एशिया कप-2025 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इस मैच पर पूरी दुनिया की नजरें हैं क्योंकि एशिया कप में पहली बार ये दोनों टीमें खिताबी मुकाबले में टकरा रही हैं।

इस एशिया कप में दोनों टीमें दो बार टकरा चुकी हैं और दोनों बार भारत को जीत मिली है। ग्रुप स्टेज में दोनों टीमों का सामना पहली बार हुआ था। वहीं सुपर-4 में भी दोनों टीमें भिड़ी थीं। भारत ने दोनों बार पाकिस्तान को पटखनी दी थी। टीम इंडिया आज भी यही करना चाहेगी। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारत इस टूर्नामेंट में अभी तक अजेय है।