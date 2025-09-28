IND vs PAK Playing 11: हार्दिक पांड्या हुए बाहर, टीम इंडिया में हुई इन खिलाड़ियों की एंट्री
एशिया कप के फाइनल में पहली बार आज भारत और पाकिस्तान का सामना है। एशिया कप-2025 में दो बार पाकिस्तान को पटखनी देने वाली टीम इंडिया एक बार फिर जीत हासिल करने के लिए बेसब्र है और पाकिस्तान बीती दो हारों को भुलाकर इस मैच को जीत सारा हिसाब बराबर करने की सोच के साथ उतर रही है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रविवार को एशिया कप-2025 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इस मैच पर पूरी दुनिया की नजरें हैं क्योंकि एशिया कप में पहली बार ये दोनों टीमें खिताबी मुकाबले में टकरा रही हैं।
इस एशिया कप में दोनों टीमें दो बार टकरा चुकी हैं और दोनों बार भारत को जीत मिली है। ग्रुप स्टेज में दोनों टीमों का सामना पहली बार हुआ था। वहीं सुपर-4 में भी दोनों टीमें भिड़ी थीं। भारत ने दोनों बार पाकिस्तान को पटखनी दी थी। टीम इंडिया आज भी यही करना चाहेगी। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारत इस टूर्नामेंट में अभी तक अजेय है।
भारत ने किए बदलाव
भारत ने अपनी टीम में दो बदलाव किए हैं। हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे हैं। वह चोटिल हैं। हर्षित राणा भी बाहर गए हैं। शिवम दुबे और रिंकू सिंह की टीम में वापसी हुई है। पांड्या को श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 के मैच में चोट लग गई थी और वह एक ही ओवर फेंककर बाहर चले गए थे। शिवम दुबे पिछला मैच नहीं खेले थे। जसप्रीत बुमराह भी पिछला मैच नहीं खेले थे। उनकी भी इस मैच में वापसी हुई है। अर्शदीप सिंह भी इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। बुमराह उनकी जगह ही टीम में आए हैं।
वहीं पाकिस्तान ने इस मैच में अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है।
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
भारत : सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती।
पाकिस्तान: सलमान अली अगा (कप्तान), साहिबजादा फरहान, फखर जमां, सैम अयूब, हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद।
