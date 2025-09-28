IND vs PAK: फाइनल से पहले पाकिस्तान में डर का माहौल, अभिषेक शर्मा के कारण कांप रहे हैं दिग्गज

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस समय गेंदबाजों के लिए खौफ का नाम बन चुके हैं। उन्होंने एशिया कप में जमकर रन बनाए हैं। इसी कारण पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाजों को डर है कि फाइनल में अगर उनका बल्ला चल गया तो फिर जीत दूर रह जाएगी।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप-2024 का फाइनल है। अभी तक ये दोनों टीमें इसी टूर्नामेंट में दो बार आमने-सामने हो चुकी हैं और दोनों बार भारत ने बाजी मारी है। पाकिस्तान को इस बात का डर है कि कहीं तीसरी बार भी यही न हो जाए। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज इस समय चिंता में हैं और उनकी चिंता का डर एक ही बल्लेबाज है और वो है अभिषेक शर्मा।

शाहिद अफरीदी से लेकर मोहम्मद युसूफ को इस बात का डर है कि अभिषेक का बल्ला चल गया तो पाकिस्तान की हार को कोई नहीं टाल सकता। अभिषेक ने सुपर-4 में लगातार तीन अर्धशतक जमाए और पाकिस्तान के खिलाफ तो उन्होंने जमकर तूफान मचाया था।

अफरीदी ने की तारीफ हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने समा टीवी पर बात करते हुए अभिषेक की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, "भारत ने बीते मैचों में बेहतरीन खेल दिखाया है। इसका एक कारण अभिषेक शर्मा रहे हैं। उनकी और शुभमन गिल की जोड़ी ने जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ शुरुआत की और जीत की नींव रखी वो शानदार था।"

अफरीदी ने ये भी कहा कि पाकिस्तान को अगर भारत के खिलाफ फाइनल जीतना है तो उसे स्कोरबोर्ड पर रन टांगने होंगे नहीं तो मुश्किल होगी। वहीं युसूफ ने अभिषेक को लेकर कहा कि, "अभिषेक ने बता दिया है कि एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट के दवाब को कैसे झेल सकता है। वह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं और उन्हें जल्दी आउट करना होगा।"