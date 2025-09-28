IND vs PAK: हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के खिलाफ लगाएंगे स्पेशल 'शतक', अनोखी लिस्ट में लिखवाएंगे नाम!

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आज पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले एशिया कप-2025 के फाइनल में खेलेंगे या नहीं इस पर संशय बना हुआ है। हालांकि पांड्या अगर मैदान पर उतरते हैं तो फिर उनके पास एक खास शतक बना अपना नाम एक अनोखी लिस्ट में लिखवाने का मौका होगा।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम का सामना आज एशिया कप-2025 के फाइनल में पाकिस्तान से है। इस मैच में भारत सिर्फ जीत चाहता है। टीम के खिलाड़ियों और फैंस के लिए ये फाइनल सिर्फ मैच नहीं बचा है, उससे भी कहीं ज्यादा है। भारत के लिए जरूरी है कि उसके मेन खिलाड़ी चमकें और हार्दिक पांड्या उनमें से एक हैं। पांड्या अगर आज मैदान पर उतरते हैं तो एक अनोखा शतक पूरा करने के साथ-साथ कई रिकॉर्ड्स भी बना सकते हैं।

पांड्या को श्रीलंका के खिलाफ खेले गए सुपर-4 के आखिरी मैच में चोट लग गई थी। वह पहला ओवर फेंककर ही बाहर चले गए थे। पांड्या की फिटनेस को लेकर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि वह खेलेंगे या नहीं। अगर पांड्या उतरते हैं तो भारत के लिए काफी अच्छा होगा क्योंकि वह किसी भी स्थिति से मैच को पलटने का दम रखते हैं।

पांड्या बनाएंगे शतक अगर पांड्या फाइनल में उतरते हैं तो उनके पास एक खास शतक बनाने का मौका होगा। ये शतक वह बल्ले से नहीं बल्कि गेंद से बनाएंगे। पांड्या के टी20 इंटरेशनल में अभी तक 98 विकेट हैं। अगर वह दो विकेट और ले लेते हैं तो फिर वह विकेटों का शतक पूरा करेंगे और ऐसा करने वाले भारत के सिर्फ दूसरे ही गेंदबाज होंगे। टी20 इंटरनेशनल में अभी तक भारत के लिए 100 विकेट का आंकड़ा अर्शदीप सिंह ने छुआ है। अर्शदीप ने इसी एशिया कप में ओमान के खिलाफ ये काम किया था।

इस लिस्ट में होंगे शामिल वहीं पांड्या अगर इस मैच में 100 विकेट पूरे कर लेते हैं तो एक खास लिस्ट में भी अपना नाम लिखवा लेंगे। वह टी20 इंटरनेशनल में 1500 से ज्यादा रन बनाने वाले और 100 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन जाएंगे। उनसे पहले ये काम बांग्लादेश के शाकिब अल हसन और अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी ने किया है।