स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। 9 सितंबर को 8 टीमों के बीच शुरू हुआ एशिया कप 2025 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। आज दुबई के मैदान पर भारत और पाकिस्‍तान के बीच खिताब के लिए जंग होगी। दोनों ही देशों के क्रिकेट प्रेमियों को इस हाई वोल्‍टेज मैच का बेसब्री से इंतजार है।

मैच के दौरान मैदान के साथ ही स्‍टैंड में किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए दुबई पुलिस ने गाइडलाइन जारी की है। दुबई इवेंट्स सुरक्षा समिति ने इस बड़े मुकाबले के लिए स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर की घोषणा की है।

भारत-पाकिस्‍तान के बीच तनाव कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों और ऑपरेशन सिंदूर के रूप में भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसे में मैच के दौरान दर्शकों से लेकर प्‍लेयर तक में भावनाओं के उफान आ सकता है। मुकाबले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारी दर्शकों, खिलाड़ियों और स्टेडियम सुविधाओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त एहतियात बरत रहे हैं।

इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आयोजकों ने कहा है कि टिकट धारकों का सहयोग सभी की सुरक्षा के लिए जरूरी है। प्रशासन ने फैंस से जल्दी पहुंचने, सुरक्षा जांच में सहयोग करने और देरी से बचने के लिए स्टेडियम के नियमों का पालन करने का आग्रह किया है।