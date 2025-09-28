IND vs PAK: फाइनल में क्या सूर्यकुमार यादव से हो गई बड़ी गलती? हो न जाए भारी नुकसान

पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप-2025 के फाइनल में हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे हैं। वह चोट के कारण इस मैच से बाहर हैं जो उन्हें श्रीलंका के खिलाफ लगी थी। उनकी जगह टीम में रिंकू सिंह को चुना है। टीम सेलेक्शन में सूर्यकुमार यादव यहीं एक गलती कर गए जिसका नुकसान हो सकता है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप-2025 के फाइनल में टॉस जीता तो भारतीय फैंस को काफी खुशी हुई, लेकिन इसी समय जब सूर्यकुमार ने प्लेइंग-11 का एलान किया तो भारतीय फेंस मायूस हो गए क्योंकि टीम में हार्दिक पांड्या का नाम नहीं था। पांड्या चोट के कारण इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। यहीं सूर्यकुमार से एक गलती होती दिख रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पांड्या भारत के लिए बल्ले और गेंद से दोनों ये योगदान देते हैं। वह शुरुआती ओवरों में विकेट निकालते हैं तो वहीं निचले क्रम में तेजी से रन बनाते हैं। उनका रिप्लेसमेंट आसान नहीं है। हालांकि, भारत को पांड्या एक गेंदबाज की ज्यादा जरूरत थी क्योंकि प्लेइंग-11 में जसप्रीत बुमराह ही हैं।

इस खिलाड़ी को न चुन कर दी गलती यूं तो पांड्या की जगह टीम में आए शिवम दुबे भी तेज गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उनकी गेंदबाजी इतनी प्रभावी नहीं है कि वह बुमराह का साथ दे सकें। अगर नई गेंद से बुमराह फेल हुए तो दुबे पर दबाव होगा। बुमराह सफल भी हो गए तो दुबे कितना उनका साथ दे पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। पांड्या की गैरमौजूदगी में जरूरी था का एक अदद तेज गेंदबाज को मौका मिले जो अर्शदीप सिंह हो सकते थे।