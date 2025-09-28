Language
    IND vs PAK: पाकिस्तानी ओपनरों ने करा दी टीम की बेइज्जती, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी पीछे रह गई टीम

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 09:32 PM (IST)

    भारत के खिलाफ खेले जा रहे फाइनल मैच में पाकिस्तान की टीम के ओपनरों ने काफी निराश किया। साहिबजादा फरहान और फखर जमां ने पावरप्ले में कोई विकेट तो नहीं खोया लेकिन रनों काफी धीमी गति से बनाए। इन दोनों की धीमी बल्लेबाजी से पाकिस्तान के पास अपनी पुरानी गलती सुधारने का मौका चला गया।

    पाकिस्तानी ओपनरों ने खराब बल्लेबाजी से कराया टीम का नुकसान

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रविवार को एशिया कप-2025 के फाइनल में टॉस जीता और पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने आए फखर जमां और साहिबजादा फरहान। दोनों ही बल्लेबाजों ने ऐसी बैटिंग की कि टीम को नुकसान हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरहान ने अर्धशतक जमाया। फखर अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए। लेकिन इन दोनों ने जैसी शुरुआत की वो काफी खराब थी। टी20 के लिहाज से ये शुरुआत काफी खराब मानी जाती है।

    पिछड़ गई टीम

    टी20 में छह ओवरों का पावरप्ले होता है और सभी टीमों की कोशिश होती है कि वह इन छह ओवरों में जितनी तेजी से रन बना सकती हैं बना लें। पाकिस्तान के ओपनर यहीं फेल हो गए। शुरुआती छह ओवरों में पाकिस्तान ने विकेट तो नहीं खोया, लेकिन रन भी काफी धीमी रफ्तार से बनाए जो टी20 के लिहाज से काफी खराब है। पाकिस्तान ने छह ओवरों में 45 रन ही बनाए और कोई विकेट नहीं खोया।

    इस दौरान पाकिस्तान का रन रेट 7.5 का रहा। ऐसा नहीं है कि ये इसी मैच में हुआ हो। एशिया कप 2025 में पावरप्ले में पाकिस्तान का रन रेट 7.21 का रहा है जो सुपर-4 की टीमों में सबसे कम है। आज पाकिस्तान के पास मौका था कि वह इसमें सुधार करे क्योंकि उसके पास विकेट भी थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

    फरहान और फखर की पारी

    फरहान और फखर ने पहले विकेट के लिए 84 रन जोड़े। 10वें ओवर की चौथी गेंद पर फरहान को वरुण ने डीप मिडविकेट पर तिलक वर्मा के हाथों कैच कराया। फरहान ने 38 गेंदों पर पांच चौके और तीन छक्कों की मदद से 57 रन बनाए। फखर ने 35 गेंदों पर दो चौके और दो छक्कों की मदद से 46 रन बनाए।

