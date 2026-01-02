पाकिस्तान के पूर्व कोच ने खोले पीसीबी के राज, अपना पद छोड़ने की बताई असली वजह

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट में बीते कुछ साल विवादों और उथल-पुथल वाले रहे हैं। कभी पीसीबी की कुर्सी को लेकर उथल-पुथल मची तो कभी टीम के कोच को लेकर। इसके पीछे जाहिर तौर पर फैसले न ले पाने की काबिलियत तो है ही साथ ही संसाधनों को सही तरह से उपयोग न करना और बेहतर सामंजस्य न होना भी एक वजह है। पाकिस्तान के पूर्व कोच ने पीसीबी की हकीकत खोलते हुए इसी तरफ इशारा किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यहां बात हो रही है पाकिस्तान टेस्ट टीम के पूर्व कोच जेसन गिलेस्पी की। ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज गेंदबाज ने साल 2024 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और पाकिस्तान को छोड़ दिया। इसके बाद कई तरह के सवाल उठे। गिलेस्पी ने बताया है कि उन्होंने पद छोड़ने का फैसला क्यों किया।

मुझे अपमानित किया गया गिलेस्पी ने कहा कि उन्हें अपमानित किया गया और इसी कारण उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। गिलेस्पी ने अपने एक्स फॉलोअर्स के लिए सवाल-जवाब सेशन रखा था जिसमें वह उनसे कुछ भी पूछ सकते थे। इस दौरान एक यूजर ने गिलेस्पी से पूछा कि उन्होंने पाकिस्तान टीम के कोच का पद क्यों छोड़ दिया?

गिलेस्पी ने जवाब दिया, "मैं पाकिस्तान की टेस्ट टीम की कोचिंग कर रहा थ। पीसीबी ने हमारे सीनियर सहायक कोच को मुझसे बिना बात किए बर्खास्त कर दिया था जबकि मैं हेड कोच था। मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कई तरह के मुद्दे थे जिनसे मुझे अपमानित महसूस हुआ।"

नकवी पर लगाए थे आरोप गिलेस्पी ने इससे पहले पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को निशाना बनाया था। गिलेस्पी ने कहा था कि कनेक्शन कैम्प के लिए वह ऑस्ट्रेलिया से और गैरी कर्स्टन साउथ अफ्रीका से लाहौर पहुंचे थे जबकि नकवी पाकिस्तान में रहते हुए भी वर्जुअली जुड़े थे।