'हम भी झुकेंगे नहीं...', नो-हैंडशेक विवाद पर PCB चीफ Mohsin Naqvi के बयान से मची खलबली

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन और गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने भारत की ‘नो-हैंडशेक’ पॉलिसी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नकवी ने साफ कहा कि अगर भारतीय टीम इस रुख पर बनी रहती है, तो पाकिस्तान को भी किसी तरह की मजबूरी नहीं है और मुकाबला बराबरी के आधार पर ही होगा।

उन्होंने यह भी दोहराया कि क्रिकेट और राजनीति को अलग रखना चाहिए औक पीसीबी का इरादा कभी भी भारत के साथ हाथ मिलाने या किसी औपचारिकता पर दबाव बनाने का नहीं है।

Mohsin Naqvi ने 'No Handshake' Policy पर क्या कहा?

दरअसल, एशिया कप के बाद से भारतीय मेंस और महिला टीमें अंतरराष्ट्रीय मैचों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों (India's no handshake policy IND vs PAK Cricket) से हाथ नहीं मिला रही हैं। यह कदम पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के तौर पर उठाया गया है। हाल ही में भारतीय टीम ने अंडर-19 एशिया कप में भी यही रुख अपनाया था।