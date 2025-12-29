Language
    'हम भी झुकेंगे नहीं...', नो-हैंडशेक विवाद पर PCB चीफ Mohsin Naqvi के बयान से मची खलबली

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:45 AM (IST)

    Mohsin Naqvi News: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नक़वी ने भारत के ‘नो-हैंडशेक’ रुख पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय टीम हाथ नहीं ...और पढ़ें

    Hero Image

    Mohsin Naqvi India Pakistan handshake controversy

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन और गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने भारत की ‘नो-हैंडशेक’ पॉलिसी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नकवी ने साफ कहा कि अगर भारतीय टीम इस रुख पर बनी रहती है, तो पाकिस्तान को भी किसी तरह की मजबूरी नहीं है और मुकाबला बराबरी के आधार पर ही होगा।

    उन्होंने यह भी दोहराया कि क्रिकेट और राजनीति को अलग रखना चाहिए औक पीसीबी का इरादा कभी भी भारत के साथ हाथ मिलाने या किसी औपचारिकता पर दबाव बनाने का नहीं है। 

    Mohsin Naqvi ने 'No Handshake' Policy पर क्या कहा?

    दरअसल, एशिया कप के बाद से भारतीय मेंस और महिला टीमें अंतरराष्ट्रीय मैचों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों (India's no handshake policy IND vs PAK Cricket) से हाथ नहीं मिला रही हैं। यह कदम पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के तौर पर उठाया गया है। हाल ही में भारतीय टीम ने अंडर-19 एशिया कप में भी यही रुख अपनाया था। 

    इस बीच भारत की नो-हैंडशेक पॉलिसी पर बातचीत करते हुए मोहसिन नकवी (PCB Chief Mohsin Naqvi Statement) ने कहा कि PCB भारत पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाना चाहता।

    उन्होंने कहा,

     

    हमारा आज भी वही मानना है कि क्रिकेट और राजनीति को अलग रखा जाना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री ने मुझसे दो बार कहा है कि क्रिकेट को राजनीति से दूर रखें।

    -

    मोहसिन नकवी

    नकवी ने आगे कहा कि पाकिस्तान भारत के फैसले का सम्मान करेगा, लेकिन किसी तरह की एकतरफा पहल नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा, 

    अगर वे हाथ नहीं मिलाना चाहते, तो हमें भी इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। मुकाबला बराबरी के स्तर पर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वे कुछ करें और हम पीछे हट जाएं।

    -

    मोहसिन नकवी (पीसीबी चीफ)

    बता दें कि भारत और पाकिस्तान (India Pakistan Cricket Controversy) के बीच तनाव पहलगाम आतंकी हमले के बाद और बढ़ गया, जिसमें 26 भारतीय पर्यटकों की जान गई थी। इसके जवाब में भारत ने सीमा पार आतंकी ठिकानों के खिलाफ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नाम से सैन्य कार्रवाई की थी।

