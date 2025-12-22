U19 Asia Cup Trophy लेकर घर पहुंचा पाकिस्तान, Mohsin Naqvi के ग्रैंड वेलकम का VIDEO वायरल
U19 Asia Cup Trophy: पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम ने दुबई में भारत को हराकर 2025 अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता, जो 2012 के बाद उनकी पहली ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। Pakistan U19 Cricket Team reached home: अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत को हराकर पाकिस्तान की टीम ने साल 2012 के बाद पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की। 2012 में पाकिस्तान की टीम ने भारत के साथ अंडर-19 एशिया कप की ट्रॉफी शेयर की थी, लेकिन ये पहली बार है कि पाकिस्तान अकेले एशिया कप की ये ट्रॉफी जीत पाया है।
दुबई में फाइनल मैच जीतने के बाद पाकिस्तान की जूनियर टीम अपने देश पहुंच चुकी है, जहां उनका स्वागत इस्लामाबाद में शाही अंदाज में हुआ है। सोशल मीडिया पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट का वीडियो सामने आया है, जिसमें भारी संख्या में फैंस टीम का वेलकम करने पहुंचे है। फैंस अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट ऑन करते हुए टीम को खास अंदाज में स्वागत करते नजर आए।
U19 Asia Cup 2025 ट्रॉफी लेकर घर पहुंची पाकिस्तानी टीम
दरअसल, इस्लामाबाद एयरपोर्ट का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो पाकिस्तानी फैंस के किसी मोमेंट से कम नहीं रहा। खिलाड़ियों को हाथ हिलाते हुए फैंस को समर्थन के लिए धन्यवाद कहते हुए देखा गया। इतना ही नहीं, एक खास विक्ट्री परैड का भी आयोजन किया गया जो इस्लामाबाद की सड़कों पर देखने को मिला।
ढोल-नगाड़ों की थाप और पारंपिक धुन पर फैंस थिरकते नजर आए, जिन्होंने इस माहौल को बदल दिया। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi Video)
भी इस दौरान अंडर-19 एशिया कप की ट्रॉफी को हाथ में लेकर फैंस का अभिवादन करते नजर आए। सोशल मीडिया पर फैंस इस स्वागत को शाही इस्तकबाल कह रहे हैं, क्योंकि सालों बाद पाकिस्तान ने किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में भारत को मात दी है।
भारत कौ हराकर बनी चैंपियन
बता दें कि पाकिस्तान की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने दुबई में खेले गए फाइनल मैच में भारत को हराकर खिताब पर कब्जा किया। इस जीत के हीरो समीर मिन्हास रहे, जिन्होंने खिताबी मैच में 172 रन की ऐतिहासिक पारी खेली और भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई थी। मैच में टॉस जीतकर भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था।
पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज समीर मिन्हास ने बल्ले से तबाही मचाते हुए महज 71 गेंदों में शतक जड़ा और 172 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। यह स्कोर अंडर-19 एशिया कप फाइनल के इतिहास का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बन गया है, जिसकी बदौलत पाकिस्तान ने 50 ओवरों में 347/8 का बड़ा स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में भारत की बल्लेबाजी इस दबाव को झेल नहीं पाई और156 रन पर ऑलआउट हो गई। इस तरह पाकिस्तान ने 2012 के बाद पहली बार अंडर-19 एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।
