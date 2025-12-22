U19 Asia Cup Trophy लेकर घर पहुंचा पाकिस्तान, Mohsin Naqvi के ग्रैंड वेलकम का VIDEO वायरल

भारत कौ हराकर बनी चैंपियन

बता दें कि पाकिस्तान की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने दुबई में खेले गए फाइनल मैच में भारत को हराकर खिताब पर कब्जा किया। इस जीत के हीरो समीर मिन्हास रहे, जिन्होंने खिताबी मैच में 172 रन की ऐतिहासिक पारी खेली और भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई थी। मैच में टॉस जीतकर भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था।

पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज समीर मिन्हास ने बल्ले से तबाही मचाते हुए महज 71 गेंदों में शतक जड़ा और 172 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। यह स्कोर अंडर-19 एशिया कप फाइनल के इतिहास का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बन गया है, जिसकी बदौलत पाकिस्तान ने 50 ओवरों में 347/8 का बड़ा स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में भारत की बल्लेबाजी इस दबाव को झेल नहीं पाई और156 रन पर ऑलआउट हो गई। इस तरह पाकिस्तान ने 2012 के बाद पहली बार अंडर-19 एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।