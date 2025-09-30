IND vs WI Live Streaming: पाकिस्तान के बाद अब वेस्टइंडीज की बारी, बदल गया टीम इंडिया के मैच देखने का पता
एशिया कप-2025 जीतने के बाद भारतीय टीम की नजरें अब वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज पर हैं। टीम इंडिया को घर में खेली गई अपनी पिछले टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस सीरीज को लेकर भारत काफी गंभीर नजर आ रहा है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान को एशिया कप-2025 में पटखने के बाद टीम इंडिया की नजरें अब वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज पर हैं। टीम इंडिया के लिए टी20 से टेस्ट में स्वीच करना आसान नहीं होगा। हालांकि, टेस्ट टीम और टी20 टीम के आधे खिलाड़ी अलग हैं। टी20 टीम का हिस्सा शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह टेस्ट में भी नजर आएंगे।
भारतीय टीम इस टेस्ट सीरीज को हल्के में नहीं ले रही है क्योंकि उसे अपने घर में टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड के हाथों हार मिली थी जिसके चलते आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का टिकट उसके हाथ से चला गया था। इस बार भारत पूरी मेहनत के साथ विंडीज को मात देने की कोशिश करेगा।
सीरीज के लिए टीम का चयन हो चुका है। युवा खिलाड़ियों पर टीम का दारोमदार है। इंग्लैंड दौरे पर इस युवा टीम ने बताया था कि वह लड़ना जानती है और इसी कारण सीरीज ड्रॉ कराकर भी लाई। इंग्लैंड दौरे पर जो टीम गई थी उससे ये टीम कुछ अलग है। गिल के जिम्मे कप्तानी है और घर में बतौर कप्तान उनकी पहली सीरीज।
भारत और वेस्टइंडीज लाइव स्ट्रीमिंग
कब खेला जाएगा भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच?
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच 2 अक्तूबर से शुरू होगा
कहां खेला जाएगा भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच?
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
कितने बजे शुरू होगा भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच?
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। मुकाबले का टॉस नौ बजे होगा।
टीवी पर कहां देख सकते हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच?
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखा जा सकता है।
किस एप पर देख सकते हैं भारत और वेस्टइंडीज की बीच पहला टेस्ट मैच?
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है।
