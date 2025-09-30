IND vs WI Live Streaming: पाकिस्तान के बाद अब वेस्टइंडीज की बारी, बदल गया टीम इंडिया के मैच देखने का पता

एशिया कप-2025 जीतने के बाद भारतीय टीम की नजरें अब वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज पर हैं। टीम इंडिया को घर में खेली गई अपनी पिछले टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस सीरीज को लेकर भारत काफी गंभीर नजर आ रहा है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान को एशिया कप-2025 में पटखने के बाद टीम इंडिया की नजरें अब वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज पर हैं। टीम इंडिया के लिए टी20 से टेस्ट में स्वीच करना आसान नहीं होगा। हालांकि, टेस्ट टीम और टी20 टीम के आधे खिलाड़ी अलग हैं। टी20 टीम का हिस्सा शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह टेस्ट में भी नजर आएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारतीय टीम इस टेस्ट सीरीज को हल्के में नहीं ले रही है क्योंकि उसे अपने घर में टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड के हाथों हार मिली थी जिसके चलते आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का टिकट उसके हाथ से चला गया था। इस बार भारत पूरी मेहनत के साथ विंडीज को मात देने की कोशिश करेगा।