    IND vs PAK: मोहसिन नकवी की बेशर्मी पर भड़के BCCI सचिव, ट्रॉफी 'चुराने' को लेकर दे डाली चेतावनी

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 09:47 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा एशिया कप ट्रॉफी मोहसिन नकवी के हाथों से न लेने के बाद पीसीबी चेयरमैन ये ट्रॉफी अपने साथ ले गए। इस बात से हर कोई हैरान था। बीसीसीआई सचिव ने इस बात को लेकर काफी गुस्सा जाहिर किया है। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को मात दे खिताब अपने नाम किया था।

    मोहसिन नकवी को बीसीसीआई सचिव ने सुनाई खरी-खोटी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप-2025 के फाइनल मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी से ट्रॉफी ले जाने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चीफ मोहसिन नकवी की बेशर्म हरकत पर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया काफी नाराज हैं और उन्होंने नकवी को जमकर सुनाई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत ने पहलगाम हमले को देखते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों से एशिया कप में हाथ नहीं मिलाया। इसी के कारण उन्होंने नकवी से ट्रॉफी भी नहीं ली क्योंकि वह पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय उन्होंने भारत के खिलाफ काफी जहर उगला था।

    नकवी एसीसी चेयरमैन होने के नाते विजेता टीम इंडिया को ट्रॉफी देना चाहते थे, लेकिन टीम इंडिया ने एसीसी को पहले ही बता दिया था कि वह किसी भी पाकिस्तानी से कोई भी अवॉर्ड और ट्रॉफी नहीं लेगी। फिर भी नकवी स्टेज पर काफी देर तक खड़े रहे और जब टीम इंडिया नहीं आई तो ट्रॉफी लेकर चले गए।

    नकवी ने किया गलत

    बीसीसीआई के सचिव देवजीत ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया, "एसीसी चीफ ट्ऱॉफी देना चाहते थे, लेकिन हमने साफ कर दिया था कि हम उनसे कोई ट्रॉफी नहीं लेंगे। हम इस बात से हैरान हैं कि एसीसी चेयरमैन अपने साथ ट्रॉफी और मेडल ले गए। इसकी उम्मीद नहीं थी क्योंकि वह हर तरह से भारत के थे। हम उम्मीद कर सकते हैं कि वह ट्रॉफी और मेडल वापस लौटाएंगे। उम्मीद है कि वह उन्हें सही रखेंगे ताकि वह डैमेज न हों।"

    टीम इंडिया को दी बधाई

    हाल ही में दोबारा बीसीसीआई सचिव चुने गए देवजीत ने एशिया कप जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा, "हम इस बात से काफी खुश हैं। हमारे पास कहने को कुछ नहीं है क्योंकि हमें क्रिकेट की ज्यादा परवाह है। हम एशिया के साथ-साथ वर्ल्ड चैंपियन हैं। हम इस तरह के बयान नहीं देंगे जो सीधे क्रिकेट से संबंधित नहीं हैं।"

