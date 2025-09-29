एशिया कप-2025 फाइनल के बाद इस ऑलराउंडर ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, अनदेखी से निराश होकर किया फैसला

भारतीय क्रिकेट टीम ने बीते रविवार को दुबई में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इस जीत के बाद जो हुआ उससे पूरा विश्व हैरान है क्योंकि महोसिन नकवी ने भारत को ट्रॉफी लेने से महरूम रख दिया। इस बीच एक दिग्गज क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप-2025 को खत्म होने के एक दिन बाद दिग्गज ऑलराउंडर ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया और खिताबी अपने नाम किया। पूरा विश्व इस मैच में जो हुआ और मैच के बाद जो हुआ उस पर चर्चा कर रहा था और अब इस खिलाड़ी के रिटायरमेंट की खबर ने सभी को चौंका दिया।

ये खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स। वोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उन्हें हाल ही में एशेज सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम में जगह नहीं मिली थी। इस खिलाड़ी ने इंग्लैंड के लिए 62 टेस्ट, 122 वनडे और 33 टी20 मैच खेले हैं।

भारत के खिलाफ दिखाई थी हिम्मत वोक्स वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में भारत के खिलाफ खेले गए पांचवें टेस्ट मैच में कंधे में चोट के बाद भी टीम के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी और एक हाथ से बैटिंग करने उतरे थे। मैच के आखिरी दिन वह अपना चोटिल हाथ टीशर्ट के अंदर बांधकर आए थे और सिर्फ एक हाथ में बैट पकड़े थे। हालांकि, उनको दूसरे छोर के बल्लेबाज ने स्ट्राइक नहीं दी थी, लेकिन उनके आने से टीम ने जीत का सपना देखा जो मोहम्मद सिराज ने पूरा नहीं होने दिया था।

वोक्स ने टेस्ट मैचों में 192 विकेट लिए हैं। वहीं वनडे में उन्होंने 173 और टी20 में 31 विकेट अपने नाम किए थे। वोक्स साल 2019 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली इंग्लैंड टीम के सदस्य थे। इसके अलावा साल 2022 में जब इंग्लैंड ने दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीता था तब भी वह टीम का हिस्सा थे।

Pleasure has been all mine. No regrets 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/kzUKsnNehy — Chris Woakes (@chriswoakes) September 29, 2025 वोक्स ने सोशल मीडिया पर लिखा, "मैं जब बचपन में अपने गार्डन में खेलता था तब से मैं इंग्लैंड के लिए खेलने का सपना देखता था। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि अपना सपना पूरा कर पाया। 15 साल तक इंग्लैंड की जर्सी पहनना और इस देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गर्व की बात है।"