एशिया कप जीतने के बाद भारत के लिए दुबई से आई बुरी खबर, हार्दिक पांड्या का ऑस्ट्रेलिया जाना भी मुश्किल

एशिया कप-2025 फाइनल से पहले टीम इंडिया को उस समय झटका लग गया था जब हार्दिक पांड्या चोट के कारण खिताबी मुकाबले से बाहर हो गए थे। लगा था कि पांड्या जल्दी ठीक हो जाएंगे लेकिन अब उनका ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाना भी मुश्किल लग रहा है जो भारत के लिए टेंशन की बात है।

िअभिषेक त्रिपाठी, जागरण, दुबई : एशिया कप में श्रीलंका के विरुद्ध मुकाबले में केवल एक ओवर गेंदबाजी करने वाले स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध नवंबर में होने वाली सीमित ओवर की सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। बीसीसीआइ सूत्रों की मानें तो उन्हें चार सप्ताह के आराम की सलाह दी गई है।

उनको लेफ्ट क्वाड्रिसेप्स इंजरी है। इसका मतलब है कि उनका पूरे ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए उपलब्ध होना मुश्किल है।भारतीय टीम को अगले महीने 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन वनडे और पांच टी-20 मैचों की सीरीज खेलनी है। ऐसे में हार्दिक की फिटनेस टीम संयोजन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है।

टी20 सीरीज खेलने की उम्मीद वनडे सीरीज में वह नहीं खेल पाएंगे। अगर वह समय रहते ठीक हो गए तो पांच टी20 में से कुछ मैच खेल सकते हैं। इस मामले में बीसीसीआई की मेडिकल टीम की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। इस बीच, एशिया कप फाइनल के दौरान कमेंट्री कर रहे भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने हार्दिक की चोट को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पांड्या क्वाड्रीसेप्स (जांघ की आगे की मांसपेशी) में चोट से जूझ रहे हैं।

एशिया कप में हार्दिक भारत के स्ट्राइक गेंदबाज के रूप में खेले थे। जसप्रीत बुमराह के साथ उन्होंने तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभाली थी। भविष्य में टीम प्रबंधन उन्हें इसी भूमिका में देख रहा था और ऑस्ट्रेलिया में उनका न होना टीम के लिए झटका है। हार्दिक एशिया कप में रविवार को हुए फाइनल में नहीं खेले थे। इसी वजह से पाकिस्तान के विरुद्ध खेले गए फाइनल में हार्दिक को बाहर बैठना पड़ा और उनकी जगह रिंकू सिंह को अंतिम एकादश में शामिल किया गया।